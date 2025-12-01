緑川光、“娘”の十王星南を撮影 お気に入りカットに「いいお父さんしてますね」「4枚目のポーズ好き」
人気声優・緑川光が1日、自身のXを更新し、ゲーム『学園アイドルマスター』の登場キャラ・十王星南の画像を投稿し、撮影会を楽しんだことを報告した。
【画像】超ミニスカ！緑川光デレデレ モデルポーズする”娘”の十王星南
緑川は同ゲームで、十王星南の父親・十王龍正を演じている。これを受け、「衣装ゲット出来たから、撮影会してみた」と娘キャラ・星南の4枚の画像をアップ。
まさかのゲームプレイ報告にファンは「いいお父さんしてますね」「かわいい秋服ですね4枚目のポーズ好きです」「パパァー！」「私服ゲットおめでとうございます！品があって可愛くてとてもよくお似合いですよ星南お嬢様」などと反応している。
緑川はアニメ『SLAM DUNK』流川楓役、『新機動戦記ガンダムW』ヒイロ・ユイ役、『スクライド』劉鳳役、『SSSS.GRIDMAN』グリッドマン役など、数多くの作品に出演している。
