「おかずが茶色すぎる」ドラマ化した話題作「じゃあ、あんたが作ってみろよ」漫画誕生の秘話を作者が語る
鮎美が作る夕飯は、筑前煮やサバの味噌煮など勝男が好きな和食がメイン。勝男は「美味しい」「いつもありがとう」と言いつつも、「しいていうなら、全体的におかずが茶色すぎるかな？」とアドバイスした。この関係が順調だと思っていた勝男は、しかし、6年目の記念日にプロポーズをすると振られてしまう。失って初めて、彼女がどれだけ丁寧に料理を作っていたかを知る、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」(ぶんか社)を紹介する。「今夜すきやきだよ」(新潮社)で、第26回 手塚治虫文化賞 新生賞を受賞した谷口菜津子さん(@nco0707)の作品だ。
本作「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が誕生したきっかけについて、作者の谷口菜津子さんは「SNS上でときどき見かける『料理のダメ出しをする夫への不満』を読んで腹が立ったり、悔しい気持ちになったりすることがあるのですが、もしその『料理のダメ出しをした夫』が自らそのダメ出しをした料理を1から作ったらおもしろいだろうなと思ったのが、この作品のアイデアの種でした」と語る。勝男が部下の助言を受けて筑前煮作りに挑み、出汁の手間や飾り切りの大変さを知る場面には、この発想が色濃く反映されている。
勝男の価値観が変化していく過程には、谷口さん自身が抱いた"価値観の揺らぎ"も強く投影されているようだ。谷口さんの学生時代からの友人が、好きなタイプについて「今の時代、それを口にしちゃいけないのかな？」と悩む姿に触れ、ジェンダーのことや個人の自由など、現代の価値観の変化に「自分自身は本当についていけているのか？」と感じたという。そして「どんな方でも変わることへの希望が持てるような物語にしたいと願って、ストーリーやキャラクターを作っています」と創作に込めた思いを語った。
また、タイトルの由来は、「頑張って作った料理の感想が『茶色いね』ではしんどいだろうな」と思いつつ「うざい料理へのダメ出しをタイトルにするのがいいんじゃないか？」と考え、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」が生まれたと明かす。
最後に、谷口さんは「これ味見した？」「味付けした？」と指摘してしまう人こそ、勝男と鮎美それぞれの価値観の違いを読んでみてほしいと読者に呼びかける。本作は、誰もが抱える“小さな思い込み”への気づきを促す物語である。
取材協力：谷口菜津子(@nco0707)
