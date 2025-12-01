履き心地抜群で足元をサポート！【ニューバランス】のクッションスニーカーで長時間の歩行も快適に。Amazonで販売中！
快適な歩き心地が足を支える！【ニューバランス】の幅広スニーカーが毎日の足元をしっかりサポート。Amazonで販売中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
手頃なプライスで提案する人気の男性用モデル「MW550」を、ニューバランスのアイコニックなクラシックモデルからインスパイアされたアッパーデザインでブラッシュアップ。シボ感のある重厚なアッパー素材、足裏に心地よいソフトなライド感を提供するCUSH+、シューレースキーパーの反射材など細部まで凝った仕様を採用し、足入れのしやすい幅広4Eウイズで展開。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
アイコニックなデザインにインスパイアされたアッパーが特徴で、スタイルと実用性を兼ね備えた一足となっている。
→【アイテム詳細を見る】
クッション性に優れるCUSH+を搭載し、足裏の衝撃を和らげて長時間でも疲れにくい履き心地を実現している。
幅広設計の4Eウイズを採用し、甲高・幅広の足にもフィットしやすく、ゆったりとした履き心地が得られる。
→【アイテム詳細を見る】
人工皮革と合成繊維の組み合わせにより、軽量で柔らかく、歩くたびにしなやかさを感じられる仕上がりになっている。
