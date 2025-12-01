タレントのベッキーが１日、東京・ラフォーレ原宿でアート個展「クリスマスリリース」（２８日まで）の取材会を開催した。

クリスマスをテーマにしたアート作品など９０点が展示。「絵のアイデアだけは枯渇することはないんですよね」と創作意欲は尽きず「子どもと『一緒に描こう』とおのおのキャンバスを持って描くと集中できます」と秘話を明かした。

入場は無料だが、アートを実際に購入することができる。ベッキーは「ジョニー・デップさんが来日されていると聞いたので、原宿にふらっと来て、何点かまとめ買いしてほしい。松や鶴の絵もあるので、ジャパニーズ正月を教えてあげたい。大富豪に来てもらえたら」と一攫千金を夢見た。

取材会の直前には、今年の新語・流行語大賞が発表。高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が年間大賞に選ばれたとことを知ると「『長袖』じゃないんだ…。私の中では絶対津田さんです」と残念がった。自身の流行語は愛犬・お市がいたずらをしたときにたしなめる「お市、ＮＯ！」だったといい「わんぱくなんです」と苦笑した。

１年を振り返り「お仕事が増えた気がしていて、やっぱりバラエティ好きだなって思いましたし、大河ドラマにも出させていただいて…。お芝居のジャンルでもまさかのうれしいお仕事をいただいた」と手応え。「来年はもっと欲張りにいろいろやりたい。久しぶりに歌もやれたら」と野望を明かしていた。