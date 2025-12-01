ドラフトでは、上位指名選手が脚光を浴びる一方で、1990年代にはオリックス・イチロー、広島・金本知憲のようにドラフト4位から大出世した選手が多かった。2010年代以降も、日本ハム・近藤健介（現・ソフトバンク）、オリックス・山本由伸（現・ドジャース）が4位からの出世組だが、近年は球団によっては指名を放棄するケースがある「6位指名」から飛躍する選手も少なくない。【久保田龍雄/ライター】

松戸のダルビッシュ

まず2010年のドラフト会議で指名された選手では、横浜・福山博之、広島・中崎翔太の名が挙がる。

投手ながら50メートル6秒1の俊足を誇る福山は、DeNA時代の12年オフに外野手転向を断って自由契約になったことが、大きな転機となる。翌13年、楽天で22試合に登板し、右のリリーフとして頭角を現すと、14年は65試合に登板し、4勝2敗1セーブ23ホールド、防御率1.87を記録、オールスターにも初出場した。

福山博之選手（楽天の公式サイトより）

その後も主にセットアッパーとして17年に開幕から36試合連続無失点を記録して“防御率ゼロ男”の異名をとるなど、通算17勝15敗9セーブ102ホールドを記録した。

一方、中崎は、1位指名で西武入りした兄・雄太ほど評価はされていなかったものの、15年に最速155キロの速球を武器に6月以降守護神に定着し、登板69試合で29セーブ、11ホールドと飛躍する。16年からの3年間で通算76セーブを挙げ、球団史上初のリーグ3連覇に貢献。今季は相次ぐ故障を乗り越え、登板51試合、3勝2敗14ホールド、防御率2.36と復活した。

2011年は楽天・島内宏明、日本ハム・上沢直之（現・ソフトバンク）が成功組だ。

明大時代の島内は、ドラフトの目玉・野村祐輔（広島1位）の陰に隠れていた感があったが、1年目から打撃センスの良さを発揮して準レギュラーに。19年には開幕4番を務め、21年に打点王、22年にリーグ最多安打に輝くなど、チームの中心選手になった。

一方、専大松戸時代の上沢は、187センチの長身から投げ下ろす最速147キロの速球と縦に割れるカーブを武器に“松戸のダルビッシュ”の異名をとった。

ドラフトでは「なかなか指名されなくて少し不安になった」と本人が回想するとおり、下位指名となったが、「“うわさわ”と（正しく）呼んでもらえるよう活躍したい」を目標に、14年に1軍デビュー、先発で1完封を含む8勝と急成長し、その後、メジャーに挑戦するほどの選手になった。

遅咲きながら大輪の花を

2012年は、DeNA・宮崎敏郎が代表格だ。

“ハンカチ世代”の一人で、佐賀・厳木高時代はエースで4番ながら、最後の夏は初戦敗退に泣き、中央では無名だった。日本文理大、セガサミーでは内野手としてプレー。12年の都市対抗野球1回戦の日本通運戦では、0対2と敗色濃厚だった8回に、起死回生の逆転満塁本塁打を放った。観戦していた長嶋茂雄氏も「あそこで満塁本塁打が出るとは。こういうケースはそうそうない」と大興奮した。

この勝負強さを買われ、チームメイトの赤堀大智（4位）とともにDeNAに指名された。当時の担当スカウトは、赤堀を目当てに見に行った練習試合で宮崎が本塁打を打ったのを見て獲得を決めたそうだが、6位指名の選手が首位打者を2度も獲得するのだから、これも“ドラフトの妙味”と言えるだろう。

NPBの左腕として史上初の100セーブ、100ホールドを達成した阪神の守護神・岩崎優も、6位から飛躍組だ。

国士大時代はほとんどを東都2部リーグで過ごし、当時の球速は140キロ未満と、それほど目立った投手ではなかった。だが、たまたま他大学のドラフト候補の投手を見に来た中尾孝義スカウトが、当時3年生だった岩崎の球に各打者が差し込まれていることに着目し、伸びしろを買って翌2013年のドラフトで6位指名した。

岩崎はまさかの指名に驚きながらも「球持ちの良さと真っすぐの切れがセールスポイント。杉内（俊哉）投手のような切れで抑えられる投手になりたい」と誓った。背番号67からスタートした岩崎は、4年目の17年にリリーフに転向して4勝15ホールドを挙げると、22年からクローザーとなり、23年にリーグ最多の35セーブ、今季も31セーブをマークして、2度の優勝に貢献、遅咲きながら大輪の花を咲かせた。

きっかけは原監督の一言

2年連続開幕投手を務めた巨人の新エース・戸郷翔征も、2018年のドラフトでは6位指名だった。

聖心ウルスラ学園時代は2年夏に甲子園に出場し、1回戦の早稲田佐賀戦で完投勝利を挙げた。最後の夏は宮崎県大会準々決勝で敗退したが、夏の甲子園大会後、県選抜チームの一員としてU-18アジア選手権日本代表チームとの壮行試合で最速149キロをマークし、5回1/3を9奪三振の快投を演じたことが、プロ志望届提出につながった。

だが、故障しやすい「アーム投げ」がネックとなり、ドラフトにかかるかどうかボーダーラインだった。巨人が獲得するきっかけとなったのは、「下位（指名）で、これは化けたら面白いぞっていう選手はいるか」という原辰徳監督の一言だった。

バッターに向かっていく強気の投球を評価していた九州担当の武田康スカウトが推薦し、戸郷は6位で指名され、期待どおり2年目から先発ローテ入り。22年から3年連続で12勝の好成績で、名門チームのエースになった。

2020年の阪神6位・中野拓夢は、矢野燿大監督がYouTubeで発掘したというエピソードで知られる。一度は指名リストから外れたが、矢野監督が球団幹部とかけ合い、6位で指名したところ、ミートセンスの良さと俊足を売りに1年目からレギュラーに定着し、不動の2番打者になった。

今年のドラフトで、オリックスが“隠し玉”指名した投打二刀流・石川ケニー（ジョージア大）をはじめ「6位指名組」が、近い将来彼らに続くことを期待したい。

