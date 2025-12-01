こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

気がつくとホコリが溜まっているところは盛りだくさん。黒地は特に目立つし、小物をどかしながらの掃除が地味に面倒ですよね。

そんなプチストレスをサッと解消してくれるのが今回試したオーストリッチ（ダチョウ）羽毛のダスター。ボリュームたっぷり＆柔らかい羽毛が隙間にフィットするから、ガジェットを動かさずに掃除も可能です。

静電気を抑えてホコリ戻りしにくい特長もあるので、デスクや愛車のダッシュボードに使ってみたレポートをお届けします。

対象物にフィットしやすくて◎

Photo: Yama3

さっそく身の回りのホコリ退治に出陣！ たっぷり柔らかい羽毛は対象にフィットしてくれるので、フィギュアやガジェットなどを動かさなくても掃除しやすいのは本当でした。

Photo: Yama3

キーボードは狭い隙間に羽毛の先が入るように少し調整が必要でしたが、

Photo: Yama3

キーのあいだに目立っていたホコリも概ねキレイに。

Photo: Yama3

車のダッシュボードやハンドル、シフトノブ周りもホコリが目立つポイント。造形が複雑なことが多いものの、たっぷり羽毛で掃除しやすかったです。

静電気を防いでキャッチ＆リリース

Photo: Yama3

参考までに羽毛の拡大図がこちら。ミクロ単位の極細毛がビッシリと詰まっており、10〜30マイクロメートル程度のホコリや花粉をしっかりと絡め取れるそう。

Photo: Yama3

さらに天然フェザーは摩擦が少なく静電気を抑制できるのため、ホコリ戻りが少ないのも特長なんだそう。

ホコリが小さすぎてカメラにはほぼ映りませんでしたが、本体をポンポンすると大量のホコリが舞っていたので静電気抑止力は高いと思います。

デスクや愛車の相棒に

Photo: Yama3

本体にはレザーケースも付属。ハンディサイズなので収納もしやすいですね。デスクはもちろん、愛車のグローブボックスなどに入れておくと掃除が捗るかと。

ホコリ汚れが気になる場所で活躍してくれる、見た目も機能も上質なお掃除グッズでした。

今回試したのはミニサイズでしたが、もう少し広い範囲に使いたい場合は羽毛量2倍のショートサイズがオススメです。ぜひおトクな先行セール中にチェックしてみてください。

