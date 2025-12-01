ことしも残すところあと1か月。正月飾りなどに使われ、縁起物として親しまれているマツの競りが1日山形市で行われ、およそ5000本のマツが競りにかけられました。



山形市の山形生花地方卸売市場で行われたのは、正月飾りなどで使われる、縁起物のマツの競り「松市」です。競りには、およそ60人の生花業者が参加し、アカマツやクロマツなど5種類のマツ、およそ5000本が競りにかけられました。

最高値で競り落とされたのは福島県産のアカマツで、1本1万円の値がつけられました。

一方、「山形生花」によりますと、ことしは（2025年）、物価高の影響を受け、花などの売れ行きが不調であることから、今回の競りでは、高値をつけた業者が少なく、去年よりも安い価格での取引になったということです。



山形生花地方卸売市場 橋本雄太社長「ことしは物価高の影響を受けていてできるだけ安く供給したいということがあると思うので、全体的に安かった。物価高で厳しいとは思うが、各家庭で少しずつでもいいので、正月の気分を味わってもらってぜひ飾っていただきたい」



競り落とされたマツは1日から県内の生花店に並んでいます。

