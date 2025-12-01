12月となり、2025年も残すところあと1か月となりました。1日の午後、恒例の「2025新語・流行語大賞」が発表されましたが、2025年を代表する言葉に選ばれたのは？



（司会者）

「大賞は…働いて働いて働いて…」



2025年の新語・流行語大賞に選ばれたのは、日本初の女性総理となった高市早苗総理大臣の言葉でした。



授賞式にはサプライズで高市首相が登場しました。



（高市首相）

「この『働いて働いて働いて働いて働いてまいります』という言葉でございますが、賛否両論いただきました。日本国の国家経営者としては、何としても自分も働いて働いて働いて働いて働いて国家国民の皆さまのために貢献したい、そんな思いがございました。決して、多くの国民の皆様にですね、働きすぎを奨励するような意図はございません」





（司会者）Q.「働いて働いて働いて3回繰り返すのが通常なんですけども、総理は5回繰り返されました。その狙いは何だったんでしょう？」（高市首相）「それは、その場の雰囲気。大きな意味はございません」この大賞のほか、トップテンには「エッホエッホ」「オールドメディア」「緊急銃猟/クマ被害」「国宝（観た）」「古古古米」「戦後80年/昭和100年」「トランプ関税」「二季」「ミャクミャク」が選ばれました。皆さんにとっては2025年の「流行語」は何だったのでしょうか。ノミネートされた言葉について街で聞いてみると。（30代）「エッホエッホ、なんかハッピーな感じしません？」（20代）「ミャクミャクかな。個人的にはミャクミャク。あまりあの可愛さに納得てでいないところも踏まえてミャクミャクで」（50代）「国宝じゃないですか？」Qその思いは？「かっこ良かったから」また、学歴詐称疑惑で連日メディアをにぎわせた伊東市の田久保･前市長の「卒業証書 19.2秒」もノミネートされていましたが、トップテン入りとはなりませんでした。伊東市民は…。（伊東市民）「全国的に嫌な有名になってしまって困ったもの。14日選挙なのでいい市長が生まれると喜ばしい」（伊東市民）「名前が売れて観光客が来てくれるのは有り難いが、逆に敬遠されてしまうパターンもある、よかったり悪かったり両方の面がある。もうちょっといい話題で流行語になってほしい」2025年も残すところあと1か月。皆さんはどんな言葉でこの一年を振り返りますか？