日向坂46の松田好花（26）が1日、グループからの卒業を発表した。

グループの公式サイトで「来年1月28日(水)発売の16thシングルの活動をもって日向坂46から卒業することになりました」と伝えられた。

松田は公式ブログを通じ「けやき坂46、日向坂46、活動を始めて合わせて8年半が経ちました。私は日向坂46を卒業します」と発表。

昨年頃から卒業を意識していたことを明かし「自分の中にある学ぶことを諦めたくないという思い、日向坂のメンバーとしてやり残したことはない、今の自分がしたいことはここから旅立つことだという思いを抱いている自分がいました」とグループから巣立つことを決断した理由を説明した。

「この場所が好きだからこそこの決断もできたし、この場所で沢山学び、成長できたからこそ今、明るい未来を夢見ることが出来ています！卒業後もこの世界に携わっていきたいなと思っています」とし、卒業後も芸能活動を継続することを明かした。

1999年4月27日生まれ、京都府出身の松田は、2017年8月の「けやき坂46 追加メンバー募集オーディション」に合格。「けやき坂46」の二期生メンバーとしてデビューした。2019年にグループが「日向坂46」に改名。23年発売の10枚目シングル「Am I ready?」で初のフロントメンバーに選出され、2枚目アルバム収録の二期生楽曲「自販機と主体性」でセンターを務めた。

ニッポン放送「オールナイトニッポンX」でパーソナリティーを務めるなど、ラジオ、バラエティーなどで幅広く活躍している。