Ä¹Þ¼¹ä¤Î36ºÐÄ¹ÃË¡¢¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¿ÆÉã¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÀ¨¤¤¤ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¡Ê69¡Ë¤È¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤ä¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¡Ê70¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎWATARU¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿Éã¡¦Ä¹Þ¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¹Þ¼¹ä¤Î36ºÐÂ©»Ò¡Ê¥¢¥Ã¥×¤¢¤ê¡Ë¡õ¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤òÊú¤¤·¤á¤ë»Ñ¤äÄ¹Þ¼¤ò´Þ¤á¤¿¿Æ»Ò3À¤Âå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿WATARU¡£ 2025Ç¯11·î30Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Þ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹Þ¼¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤âÄ¹¤¤¥Ä¥¢¡¼¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿‼ ÀµÄ¾²¶¤ÏËèÇ¯10¿ÍÁÈ¼ê¤·¤í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â½ÐÍè¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤è¡Ä¤ä¤ë¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¤à¤·¤í¤½¤ì°Ê¾å¤Î»ö¤«¤â¡£¤½¤ì¤ò48Ç¯´Ö¤â¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤ë¿ÆÉã¤Ï¤ä¤Ã¤ÑÀ¨¤¤¤ä¡Ä¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¦¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤¿¡£»Ù¤¨¤ëÊý¤â¤á¤Á¤ã¥¯¥½ÂçÊÑ¤À¤±¤É¤Ê¡¢¥ª¥È¥ó¡£K¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇºÇ¸å¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î·ÈÂÓ¤Î¥é¥¤¥È¤¬Åô¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÆÉã¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬µï¤ë¤«¤é¤À¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¯´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¿ÆÉã¤Î¥Þ¥¤¥¯¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¶«¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡ª¿ÆÉã¤â¼«Ê¬¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡WATARU¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê»Ñ¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡× ¡Ö¿Æ»Ò¤Îå«¤Î¿¼¤µ¡¢ÂçÀÚ¤µ¡¢°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë