「news おかえり」アナウンサーによるリレーコラム。今回は北村真平アナウンサーがお休みのため、ピンチヒッターとして横山太一アナウンサーです。

先日、久しぶりにお休みをいただき、先輩の北村真平アナウンサーに番組MCのピンチヒッターをお願いしました。代わりに今回は北村アナの代打で私・横山太一がコラムを担当させていただきます。

11月28日金曜はゲストに橋下徹さんをお迎えしました。橋下さんは様々な方面に通じているので、こちらもそれなりに色々準備して臨みます。番組で主に聞く予定にしていたのは「日中関係」「高市政権の振り返り」でしたが、それ以外にも聞きたいこと、ひょっとしたら話が広がって話題になることを予想してテーマを用意していました。

結果的に番組が進むとやっぱり橋下さんの熱量があがって２つのテーマを聞くのが放送時間内では精一杯。まだまだ聞き足りないことがたくさんあるので、続きは12月18日(木)にもう一度橋下さんをお招きして聞きますのでお楽しみに。

「newsおかえり」を担当するようになってからというもの、朝起きてから寝るまでの間、9割5分はニュース漬けの生活です。朝起きてシャワーを浴びた後、会社へ行く準備をしながら「モーニングショー」を観ます。今、何が起きているのか、今日の「おかえり」では何を取り上げようか、などを考えながら観るのですが、ちょうどいいところで家を出る時間になったりするので、そんな時は家の録画機器から音声だけ携帯に飛ばして内容を聞きながら出社します。

会社に着いたら9時半からお昼まで当日「おかえり」で何をやるかの打ち合わせ。12時から12時半までお昼ご飯を食べて、そのあとはさらに大人数で詳細な番組内容の打ち合わせ、出演用の服に着替えたり髪を整えたりして午後3時から出演者のみなさんと打ち合わせ。午後3時40分に放送が始まったら3時間20分の生放送、真剣勝負です。

放送が終わって家に帰ったら妻が料理を作って待ってくれているので、ご飯を食べて少しだけ子どもと遊びます。ここがちょっとしたプライベートな時間ですかね。お風呂に入ったりして子どもが寝たらちょうど「報道ステーション」が始まる時間です。「報ステ」を観終わったら、私は大谷翔平と同じくらい睡眠を大事にするタイプなので（笑）夜12時までには寝ます。平日はこんな感じ。

土・日曜は取材が無ければ基本的にオフです。とはいえ、ニュースから離れるわけにはいかないので、朝から喫茶店でモーニングを食べながら新聞を読みます。お昼、晩と途切れることなくニュースを追い続けています（笑）。趣味の一つに競馬があるのですが、喫茶店のスポーツ紙を読んで予想しています。土日の朝のひと時が唯一、自分ひとりだけの贅沢時間ですね。

（次回は久保光代アナウンサーが担当します）

横山太一

『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3:40～）メインMC。2009年入社。神奈川県横須賀市出身。特技は、どんなに落ち込んでいても寝たらスッキリできること。