「働いて働いて働いてまいります」今年の新語・流行語年間大賞に 高市総理の“気合の演説”
今年を代表することばを選ぶ「新語・流行語大賞」。年間大賞には、高市総理の“あのことば”が選ばれました。
早くも12月。毎年恒例の「新語・流行語大賞」ですが…
司会
「本来はトップテンを紹介した後に、その中から年間大賞を発表するが…」
今年は開始早々に大賞が発表される異例の展開に。
大賞に選ばれたのは、高市総理が今年10月、自民党総裁選の勝利演説で発した言葉でした。
高市総理
「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」
「気合の入った物言いに、働き方改革推進に取り組む経済界はド肝を抜かれた」などと、選考理由が紹介されました。
これには、総理も…
高市総理
「働き過ぎを奨励するような意図はございません」
このほかトップテンに入ったのは…
小泉進次郎 農水大臣（当時） 5月
「古古古米が店頭に並ぶ」
スーパーの棚からコメが消えた“令和のコメ騒動”。コメ価格を下げようと政府が放出した「古古古米」。
大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」もトップテン入り。さらに、今年はクマによる被害が全国で相次いでいて、「緊急銃猟/クマ被害」もランクインしました。
このほか、▼「トランプ関税」、▼「戦後80年/昭和100年」などがトップテンに選ばれたほか、「選考委員特別賞」には今年89歳で亡くなった長嶋茂雄さんの愛称「ミスタープロ野球」が選ばれました。