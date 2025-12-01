朝から市民が列を作りました。受験シーズンを前に、高松市は「落ちない、滑らない」マンホールのふたを描いた「合格祈願マンホールカード」の配布を始めました。

【写真を見る】「落ちない、滑らない」を願って「合格祈願マンホールカード」配布始まる【香川・高松市】

高松市が配っている、「合格祈願マンホールカード」です。

4色のお守り袋に入っていて、屋島の戦いで船上の的を射ぬいた那須与一をデザインした、高松市のマンホールのふたが描かれています。穴に「落ちない」表面がデコボコで「滑らない」ふたにあやかって合格をと、朝から市民が受け取りに訪れていました。





（訪れた人）「娘が高校受験でそれで合格をお願いしたいなと思って来ました」「本人には頑張ってもらうしかないんですけど、僕らは祈ることしかできないんで」「孫が来年受験するのでこの通りに「落ちない、滑らない」を願っております」（高松市下水道経営課 山田亮介課長補佐）「合格祈願マンホールカードを通じまして、下水道事業はなかなかみなさんに知っていただく機会のないものだと思うんですけど、知っていただいてご理解をいただきたい」





カードは無料で1000枚用意されていて、高松市の下水道経営課と、瓦町FLAGの市民サービスセンターで配られます。



●下水道経営課（高松市防災合同庁舎2階）

平日のみ午前9時～午後5時

●市民サービスセンター（瓦町FLAG8階）毎日午前10時～午後6時30分

●1人につき1枚、無料配布

●4色（ピンク、水色、緑、紫）

各250枚の合計1000枚を用意、なくなり次第終了です。