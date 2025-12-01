Francfrancの「ビッグマックスープジャー」入り　マクドナルド福袋2026が抽選受付スタート

日本マクドナルドは12月1日午後2時、インテリアブランド「Francfranc」と初めてコラボレーションした「マクドナルドの福袋2026」の抽選申込受付を開始しました。

アイテムは、オリジナルグッズ3点と、最大3910円相当の商品無料券を組み合わせたもので、価格は税込3900円。抽選受付は9日まで、公式アプリ上で行われます。

今回の福袋は、Francfrancならではのデザイン性とマクドナルドの世界観を融合させた内容が特徴となっています。

ポップなカラーとユニークなフォルムが目を引く「ビッグマックスープジャー」、日常の買い物にも使いやすい大容量の「ビッグな保温・保冷バッグ」（３色のうち、いずれか1つ）、さらにグリマスやハンバーグラーなど「マクドナルドファミリー」が描かれた「ハンドタオル」（4色のうち、いずれか1つ）がセットに含まれます。

加えて、炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ、フィレオフィッシュ、マックフライポテトなど計10枚の無料券が付属し、実質価格以上の価値が享受できる内容となっています。

同梱される無料券は、全国のマクドナルド（一部店舗除く）で利用可能で、有効期限は2026年6月30日まで。また、10個に1個の割合で「金のマックカード500円分」が封入されており、新年の“運試し”としての要素も加えています。

抽選販売への応募はマクドナルド公式アプリ限定で、応募時点でリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」の保有ポイントが50ポイント以上であることが条件となります。

同プログラムは、マクドナルド公式アプリを通じて商品を購入すると、10円につき1ポイントが付与される仕組みで、今年10月にスタートした新制度です。

また、過去に「マクドナルドの福袋2025」に落選したアカウントは応募口数が1口増加し、さらに応募時に支払い方法として「モバイルオーダーでお支払い」を選択するともう1口加算され、最大3口分として抽選に参加できます。

抽選結果は12月16日午後2時にアプリ上で発表され、当選者は2026年1月1日午前8時から9日まで、申込時に指定した店舗で購入できます。期間中に購入がなかった場合は当選無効となります。なお、一部の商業施設内店舗では福袋販売イベント会場での当日販売も予定していますが、販売時間は当該イベント開始時間に準じるとのことです。

