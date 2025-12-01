マウスコンピューター、「神戸文具まつり2025」に出展 - 12月3日開催
マウスコンピューターは、12月3日に開催される「神戸文具まつり2025」に出展すると明らかにした。参加者には大阪ダイレクトショップとG-Tune：Garage大阪で利用できるクーポン付きチラシを配布する。
神戸文具まつり2025は、『文具シンギュラリティ -描く、AI時代の創造力-』をコンセプトに開催される文具イベント。マウスコンピューターではデジタル創作体験という側面から生成AIに関する展示を行う予定で、ローカル環境でも生成AIが快適に動作する様子を体験できるブースを設営。動作体験者や店舗SNSをフォローすると抽選で賞品が当たるガチャを行うほか、大阪ダイレクトショップとG-Tune：Garage大阪で利用できる限定特典クーポン付きのチラシも配布する。
○開催概要
日時：12月3日（水）10:30〜18:30
会場：デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）
住所：兵庫県神戸市中央区小野浜町 1-4
入場料：1,000円（小学生以下は無料）
