カタール代表がW杯予選でレバノン代表に勝利…B1仙台所属エルダーウィッチ活躍も及ばず

12月1日、『FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1』で、カタール代表（FIBAランキング83位）とレバノン代表（同30位）が対戦。ランキング上位国を相手に、カタールが86－83で勝利するというアップセットを起こした。

第1クォーター、一時11得点差をつけられるなど主導権を奪われるも、第2クォーターに入るとカタールが反撃。一進一退の攻防が続き、カタールが3点ビハインドの35－38で前半を終了した。第3クォーターに入ると、リズムをつかんだカタールが攻勢を強めて逃げきり体制へ。第4クォーターには最大12点差までリードを広げ、レバノンの追い上げを振りきった。

カタールはNBAやGリーグでプレーした経験を持つポイントガードのブランドン・グッドウィンが、ゲームハイとなる25得点8アシストをマークし勝利に貢献した。

敗れたカタールでは、Bリーグの仙台89ERSでプレーするセルジオ・エルダーウィッチが29分54秒の出場時間で、14得点6リバウンド5アシスト1スティールを記録。秋田ノーザンハピネッツでプレーするアリ・メザーも6分15秒出場し1リバウンド2アシストをマークするも、チームを勝利に導くことはできなかった。

なお、両チームは11月28日にも対戦しており、1戦目ではレバノンが1点差で勝利。Window1のホーム＆アウェー2連戦を1勝1敗で終えている。

■試合結果



レバノン代表 83－86 カタール代表



LBN｜19｜19｜17｜28｜＝83



QAT｜14｜21｜25｜26｜＝86

【動画】Bリーグ所属選手も出場…カタールvsレバノンの試合ハイライト映像