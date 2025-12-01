日経225オプション12月限（1日日中） 5万2000円コールが出来高最多520枚
1日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1938枚だった。うちプットの出来高が6574枚と、コールの5364枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の491枚（67円高137円）。コールの出来高トップは5万2000円の520枚（133円安109円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 63000
6 0 1 62000
206 0 1 61000
51 0 2 60000
35 -1 2 59500
155 -1 2 59000
44 -1 2 58500
147 -2 3 58000
24 -2 3 57500
332 -4 4 57000
29 -5 5 56500
225 -7 6 56000
201 -11 8 55500
282 -17 10 55000
77 -20 16 54500
17 -23 17 54375
25 -25 19 54250
9 -27 20 54125
484 -30 21 54000
5 -33 24 53875
17 -36 25 53750
1 -33 29 53625
189 -41 32 53500
9 -37 35 53375
31 -53 38 53250
18 -41 41 53125
484 -60 47 53000
11 -47 53 52875
49 -74 56 52750
6 -87 64 52625
177 -89 75 52500
6 -105 81 52375
34 -105 90 52250
520 -133 109 52000
60 -150 141 51750
9 -160 160 51625
180 -178 172 51500
16 -210 190 51375
29 -229 211 51250
40 -233 237 51125
502 -241 269 51000 1500 +200 20
3 -280 280 50875
111 -240 310 50750
2 -25 580 50625
112 -345 380 50500 1535 +515 90
76 -345 435 50375 895 -60 1
29 -390 465 50250 1370 +495 35
57 515 50125
104 -445 550 50000 1260 +505 179
7 595 49875 915 +210 3
28 -470 670 49750 710 +55 6
1 780 49625
66 -520 780 49500 930 +355 33
49375 905 +370 20
4 -495 910 49250 875 +375 115
49125 550 +55 4
11 -605 1075 49000 785 +340 165
48875 745 +310 10
48750 645 +255 9
48500 615 +270 180
48375 590 +270 13
