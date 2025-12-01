　1日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1938枚だった。うちプットの出来高が6574枚と、コールの5364枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の491枚（67円高137円）。コールの出来高トップは5万2000円の520枚（133円安109円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 1　　63000　
　　 6　　　 0　　　 1　　62000　
　 206　　　 0　　　 1　　61000　
　　51　　　 0　　　 2　　60000　
　　35　　　-1　　　 2　　59500　
　 155　　　-1　　　 2　　59000　
　　44　　　-1　　　 2　　58500　
　 147　　　-2　　　 3　　58000　
　　24　　　-2　　　 3　　57500　
　 332　　　-4　　　 4　　57000　
　　29　　　-5　　　 5　　56500　
　 225　　　-7　　　 6　　56000　
　 201　　 -11　　　 8　　55500　
　 282　　 -17　　　10　　55000　
　　77　　 -20　　　16　　54500　
　　17　　 -23　　　17　　54375　
　　25　　 -25　　　19　　54250　
　　 9　　 -27　　　20　　54125　
　 484　　 -30　　　21　　54000　
　　 5　　 -33　　　24　　53875　
　　17　　 -36　　　25　　53750　
　　 1　　 -33　　　29　　53625　
　 189　　 -41　　　32　　53500　
　　 9　　 -37　　　35　　53375　
　　31　　 -53　　　38　　53250　
　　18　　 -41　　　41　　53125　
　 484　　 -60　　　47　　53000　
　　11　　 -47　　　53　　52875　
　　49　　 -74　　　56　　52750　
　　 6　　 -87　　　64　　52625　
　 177　　 -89　　　75　　52500　
　　 6　　-105　　　81　　52375　
　　34　　-105　　　90　　52250　
　 520　　-133　　 109　　52000　
　　60　　-150　　 141　　51750　
　　 9　　-160　　 160　　51625　
　 180　　-178　　 172　　51500　
　　16　　-210　　 190　　51375　
　　29　　-229　　 211　　51250　
　　40　　-233　　 237　　51125　
　 502　　-241　　 269　　51000　　1500 　　+200　　　20　
　　 3　　-280　　 280　　50875　
　 111　　-240　　 310　　50750　
　　 2　　 -25　　 580　　50625　
　 112　　-345　　 380　　50500　　1535 　　+515　　　90　
　　76　　-345　　 435　　50375　　 895 　　 -60　　　 1　
　　29　　-390　　 465　　50250　　1370 　　+495　　　35　
　　57　　　　　　 515　　50125　
　 104　　-445　　 550　　50000　　1260 　　+505　　 179　
　　 7　　　　　　 595　　49875　　 915 　　+210　　　 3　
　　28　　-470　　 670　　49750　　 710 　　 +55　　　 6　
　　 1　　　　　　 780　　49625　
　　66　　-520　　 780　　49500　　 930 　　+355　　　33　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 905 　　+370　　　20　
　　 4　　-495　　 910　　49250　　 875 　　+375　　 115　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 550 　　 +55　　　 4　
　　11　　-605　　1075　　49000　　 785 　　+340　　 165　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 745 　　+310　　　10　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 645 　　+255　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 615 　　+270　　 180　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 590 　　+270　　　13　