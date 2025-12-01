　1日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2511枚だった。うちプットの出来高が1573枚と、コールの938枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の117枚（165円高605円）。コールの出来高トップは5万2875円の151枚（155円安330円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 100　　　 0　　　 2　　70000　
　　 2　　　 0　　　 2　　69000　
　　 3　　　-2　　　 4　　65000　
　　 1　　　-3　　　 7　　63000　
　　24　　　-3　　　 9　　62000　
　　 2　　　-6　　　12　　61000　
　　43　　　-7　　　16　　60000　
　　65　　　-6　　　22　　59000　
　　 3　　 -11　　　26　　58500　
　　 5　　 -16　　　31　　58000　
　　24　　 -20　　　39　　57500　
　　11　　 -26　　　46　　57000　
　　 3　　 -22　　　65　　56500　
　　43　　 -46　　　69　　56000　
　　19　　 -77　　　90　　55500　
　　45　　 -70　　 115　　55000　
　　25　　 -87　　 147　　54500　
　　 2　　-107　　 159　　54375　
　　 1　　 -78　　 167　　54250　
　　48　　-111　　 187　　54000　
　　 8　　 -70　　 225　　53750　
　　59　　 -98　　 242　　53500　
　　 2　　-147　　 273　　53250　
　　36　　-150　　 315　　53000　
　 151　　-155　　 330　　52875　
　　12　　-215　　 370　　52750　
　　 4　　-160　　 365　　52625　
　　11　　-145　　 405　　52500　
　　 2　　 -90　　 615　　52250　
　　65　　　　　　 470　　52125　
　　37　　-235　　 500　　52000　
　　 3　　 -55　　 810　　51750　
　　 2　　　　　　 810　　51625　
　　10　　-205　　 630　　51500　
　　 1　　　　　　 710　　51250　
　　12　　-320　　 775　　51000　
　　 3　　-285　　 950　　50750　
　　 1　　-340　　1000　　50500　　1670 　　 -30　　　 1　
　　 6　　　　　　1030　　50375　
　　 1　　　　　　1430　　50250　
　　23　　-380　　1130　　50125　
　　10　　-335　　1190　　50000　　1360 　　 -15　　　 1　
　　 1　　　　　　1440　　49625　
　　 4　　-380　　1455　　49500　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1420 　　+405　　　37　
　　　　　　　　　　　　　48750　　1260 　　+295　　　20　
　　　　　　　　　　　　　48500　　1235 　　+330　　　25　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1060 　　+315　　　14　
　　　　　　　　　　　　　47625　　 775 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 930 　　+210　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　47375　　 890 　　+245　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 860 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 780 　　+225　　　27　
　　　　　　　　　　　　　46875　　 725 　　+130　　　65　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 655 　　 +85　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　46625　　 690 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 695 　　+125　　　16　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 450 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46125　　 580 　　　　　　　 2　