日経225オプション1月限（1日日中） 5万2875円コールが出来高最多151枚
1日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2511枚だった。うちプットの出来高が1573枚と、コールの938枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の117枚（165円高605円）。コールの出来高トップは5万2875円の151枚（155円安330円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
100 0 2 70000
2 0 2 69000
3 -2 4 65000
1 -3 7 63000
24 -3 9 62000
2 -6 12 61000
43 -7 16 60000
65 -6 22 59000
3 -11 26 58500
5 -16 31 58000
24 -20 39 57500
11 -26 46 57000
3 -22 65 56500
43 -46 69 56000
19 -77 90 55500
45 -70 115 55000
25 -87 147 54500
2 -107 159 54375
1 -78 167 54250
48 -111 187 54000
8 -70 225 53750
59 -98 242 53500
2 -147 273 53250
36 -150 315 53000
151 -155 330 52875
12 -215 370 52750
4 -160 365 52625
11 -145 405 52500
2 -90 615 52250
65 470 52125
37 -235 500 52000
3 -55 810 51750
2 810 51625
10 -205 630 51500
1 710 51250
12 -320 775 51000
3 -285 950 50750
1 -340 1000 50500 1670 -30 1
6 1030 50375
1 1430 50250
23 -380 1130 50125
10 -335 1190 50000 1360 -15 1
1 1440 49625
4 -380 1455 49500
49000 1420 +405 37
48750 1260 +295 20
48500 1235 +330 25
48000 1060 +315 14
47625 775 11
47500 930 +210 7
47375 890 +245 7
47250 860 21
47000 780 +225 27
46875 725 +130 65
46750 655 +85 9
46625 690 5
46500 695 +125 16
46250 450 0 2
46125 580 2
