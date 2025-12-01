　1日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は78枚だった。コールの合計出来高は13枚。コールの出来高トップは4万9000円の10枚（2275円）だった。プットのの合計出来高は65枚。プットの出来高トップは3万7000円の24枚（33円高208円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　16　　65000　
　　 1　　　　　　　70　　61000　
　　10　　　　　　2275　　49000　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 870 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 825 　　+170　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 680 　　　+5　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 215 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 208 　　 +33　　　24　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　58 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　27750　　　50 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　23 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　22 　　　+5　　　15　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　10 　　　+1　　　 6　


株探ニュース