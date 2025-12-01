日経225オプション2月限（1日日中） 4万9000円コール2275円
1日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は78枚だった。コールの合計出来高は13枚。コールの出来高トップは4万9000円の10枚（2275円）だった。プットのの合計出来高は65枚。プットの出来高トップは3万7000円の24枚（33円高208円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 16 65000
1 70 61000
10 2275 49000
45250 870 1
45000 825 +170 1
44000 680 +5 9
38000 215 +10 1
37000 208 +33 24
28000 58 6
27750 50 1
22000 23 1
20000 22 +5 15
16000 10 +1 6
