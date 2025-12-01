『絶対零度』誘拐された総理の娘…犯人の目的とは【第9話あらすじ】
俳優の沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 後9：00〜）の第9話が1日に放送される。放送を前にあらすじと場面写真が公開された。
【写真】主要キャストズラリ…『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』ポスタービジュアル
『絶対零度』は、2010年からスタートした人気作品で、今作はシリーズ誕生15年のシーズン5にあたる新章。新たな犯罪に挑む姿を新キャストによって描き、新シリーズの舞台は「情報犯罪特命対策室」（通称：DICT＜ディクト＞）。高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす「情報犯罪」の犯人たちを追う捜査機関で、匿名・流動型犯罪（通称・トクリュウ）に代表される「特殊詐欺」や「サイバーテロ」など、私たちの身近な生活から国家の安全を脅かす大規模な犯罪まで、数々の情報犯罪に立ち向かう。
■第9話あらすじ
桐谷杏子（板谷由夏）の娘・カナ（白本彩奈）が誘拐されて１週間が経過するも、犯人は沈黙を貫いていた。ＤＩＣＴはカナがバンコクに入国したことをつかむが、その後の足取りは不明。行動をともにしていた沢北卓（樋口幸平）が誘拐に絡んでいる可能性が高いが、確証を持てずにいた。早見浩（松角洋平）はあらゆる可能性を考慮して捜査するようＤＩＣＴメンバーに告げ、二宮奈美（沢口靖子）に引き続き杏子の身辺警護を続けるよう指示。総理執務室に奈美が戻ると、佐生新次郎（安田顕）と杏子の夫・晋一（森岡豊）も続く。
その時、杏子のスマートフォンに犯人からメールが届き、拘束されたカナの写真が添付されていた。直後、犯人から電話が入る。電話口から聞こえるカナの声に動揺する杏子だが、カナの声はすぐに犯人にさえぎられる。犯人は「第一の要求」として、杏子が“活動内容に問題がある”と活動停止にした団体を挙げ、その処分が不適当だったことを国民に謝罪するよう求めた。拒絶する杏子に「賢明なご判断を」と告げ、犯人は一方的に通話を切る。
リストに犯人への手がかりがあるとみた奈美が杏子に心当たりを尋ねると、ある宗教団体を示す。ＤＩＣＴは、同団体残党へのガサ入れを行うも、カナ誘拐につながるものはない。そんな時、大規模な通信障害が発生。さらに、またしてもシステムエンジニアが殺害される。山内徹（横山裕）が取り逃がした野村翔（北代高士）の犯行とみられ…。
