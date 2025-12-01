柏木由紀子 　※2009年撮影（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　俳優の柏木由紀子（77）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。最近ハマっているという手料理「せいろ蒸し」を紹介した。

【動画】「体に良さそう」野菜たっぷり柏木由紀子が手作りしたせいろ蒸し

　柏木は「せいろ蒸し　最近ハマっています」とつづり、焼売、えのき、ブロッコリー、人参、かぼちゃ、れんこん、しいたけなど野菜がたっぷり詰まったせいろ蒸しを公開。「ヘルシーにあたたまりながら　冬を乗り越えましょう」とファンに向けてメッセージを送っている。

　さらに、同日のコーディネートも紹介し、鮮やかなカラーが印象的なオレンジニットにグレーのデニム、首元には淡いカラーのスカーフを合わせた、シンプルながらもインパクトのある洗練された装いを披露した。

　この投稿に、コメント欄には「今度真似っこさせていただきます」「野菜沢山食べれて体に良さそうですね」「いつもながらバランスの良い食事　健康管理が素晴らしい」などの反響が寄せられている。