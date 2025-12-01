77歳・柏木由紀子「最近ハマっています」 野菜たっぷり手作り“せいろ蒸し”を紹介「体に良さそう」「バランスの良い食事」
俳優の柏木由紀子（77）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。最近ハマっているという手料理「せいろ蒸し」を紹介した。
【動画】「体に良さそう」野菜たっぷり柏木由紀子が手作りしたせいろ蒸し
柏木は「せいろ蒸し 最近ハマっています」とつづり、焼売、えのき、ブロッコリー、人参、かぼちゃ、れんこん、しいたけなど野菜がたっぷり詰まったせいろ蒸しを公開。「ヘルシーにあたたまりながら 冬を乗り越えましょう」とファンに向けてメッセージを送っている。
さらに、同日のコーディネートも紹介し、鮮やかなカラーが印象的なオレンジニットにグレーのデニム、首元には淡いカラーのスカーフを合わせた、シンプルながらもインパクトのある洗練された装いを披露した。
この投稿に、コメント欄には「今度真似っこさせていただきます」「野菜沢山食べれて体に良さそうですね」「いつもながらバランスの良い食事 健康管理が素晴らしい」などの反響が寄せられている。
