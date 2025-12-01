『薬屋のひとりごと』オリジナルグッズ販売決定 猫猫＆壬氏の描き下ろし“星空”ビジュアル
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』のオリジナルグッズが、2026年2月下旬にティームエンタテインメントから発売される。
【画像】美麗！『薬屋のひとりごと』描き下ろし“星空”猫猫＆壬氏グッズ一覧
10月24日福岡・博多マルイ、11月14日東京・有楽町マルイにて開催されたPOPUP STORE 星空ver. の事後販売で、「星空」をテーマに、猫猫（マオマオ）と壬氏（ジンシ）の描き下ろしイラストや、かわいい描き起こしちびキャライラストを使用したグッズが展開される。
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫と、謎多き美形の宦官・壬氏が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当している。7月4日にテレビアニメ第2期最終回の放送を終え、第3期が2026年10月と2027年4月の分割2クール、2026年12月には劇場版が公開されることが決定している。
