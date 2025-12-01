「なんじゃこれ」ダブルタッチ→相手の股を抜くラストパス！ 30歳日本人MFの絶妙アシストに反響「上手すぎるだろ」
守田英正の絶妙なアシストが話題を呼んでいる。
現地11月30日に開催されたポルトガルリーグの第12節で、守田が所属するスポルティングはホームでエストレラと対戦。４−０で快勝した。
怪我の影響もあり、リーグ戦では４試合ぶりの先発となった守田が、３−０で迎えた54分に魅せる。自陣のセンターサークル付近で左サイドへ展開し、そのまま前進。ボックス手前でリターンを受ける際、右足で止めたボールをすかさず左足で流す。対応した敵の股の間を通すラストパスで、ルイス・スアレスの得点を演出した。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが、「この男が帰ってきた 起点、そしてアシスト」などと綴り、この得点シーンを公開。SNS上では「上手すぎるだろ」「素晴らしすぎる」「代表復帰も近いな」「守田が帰ってきたのはデカい」「なんじゃこれ」「ブラボー！！！」「オシャレパス」「うめぇ」などの声があがった。
30歳の日本代表MFにとって、これが今季リーグ戦初アシスト。完全復活に向けて調子は良さそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】出色のテクニック！ 守田の今季リーグ戦初アシスト
