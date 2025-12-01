安藤駿介、車屋紳太郎、チョン・ソンリョン、ジェジエウとの涙の別れ...川崎らしい心温まるホーム最終戦も、看過できない修正できぬままの課題
［J１第37節］川崎 １−２ 広島／11月30日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
川崎にとっては2025年のホーム最終戦。試合後には今季限りで引退するGK安藤駿介、DF車屋紳太郎、今季限りで退団するGKチョン・ソンリョン、DFジェジエウへ向けた川崎ならではの内容の濃いセレモニーも行なわれ、多くの温かい涙に包まれた。
チームを離れる４人が何より強調したのはこれまでの感謝と川崎への愛情であり、それだけ慕われるチームだということは改めて誇りにすべきなのだろう。彼らのプレーをもっと見たかったという想いとともに、こうしてしっかり別れの場を設けるクラブの伝統は非常に良いものだと再認識させられた瞬間でもあった。
もっとも、水を差すなとお叱りを受けそうだが、しっかり試合内容も振り返らないといけない。広島との一戦は前半に先制をしながら１−２の逆転負け。この日も前半終了間際と後半開始早々という失点の時間が悪く、同点に追いつかれたのも、何度も修正の必要性を共有してきたクロスからの形。「集中力高く守れていたし、得点も取れたし、いい流れでした」と１−０までの展開を評価しつつ、長谷部茂利監督も振り返る。
「前半の終盤で失点してしまったことも含めて、時間帯のところ、またクロスから失点をしてしまったところの課題が両方重なったと思います。後半も同じように立ち上がりに課題と向き合うことになった。立ち上がりの失点はこれまでもしていますし、今日も繰り返してしまった。本当に残念というか、なかなか改善できない状況でここまで来てしまったなと。
得点は取れるという自分たちの長所は活かしつつ、１点ではやっぱりなかなか勝てない、そういう状況になったなと思います。今シーズンを振り返ると、逆転負けをした、こういう試合で何度か負けたり引き分けたりということがあり、象徴するようなゲームになってしまったなという思いです。残念な気持ちです」
チームを去る車屋、ジェジエウをCBで組ませ、チョン・ソンリョンと安藤のふたりのGKをベンチに置き、81分には山口とチョン・ソンリョンの珍しきGK同士の交代も選択。指揮官は「試合に勝つために、勝ちたいメンバー、可能性を高める選手を私は選びます。それはプレーもそうですし、メンタル的に選手同士にいい影響（を与えられるように）。ソンリョンが出たら沸きましたね。空気が変わりました」と語り、チームを離れる選手たちのためにと士気を高めたが、“特別編成”でもあっただけに、この試合自体の評価は難しいとも言えるのだろう。
ただ、ゴールを決めるのが“当たり前の姿”になり、この日もネットを揺らした伊藤達哉も指摘する。
「勝ちたい試合であまり結果を出せないシーズンだとずっと思っています。今日もホーム最終戦で、レジェンドの選手たちの最後の試合で勝って送り出したい気持ちが強かったですが、そういう試合で勝てないのが今の自分たちの実力だと思います。
チーム全体でリーダーシップを取るべき選手が常にチームをまとめると言いますか、みんなが同じ方向を向いてやっていけるようにするのはもちろんですが、個人的には自分はアタッカーなので、自分が２点目、３点目を決めていければそれが一番良い。自分としてはそこかなと感じます」
またキャプテンの脇坂泰斗は自らのゴールへの関わり方をポジティブに捉えながら、チームの戦い方についても話した。
「先制点を取れたのは大きかったですが、またクロス対応でやられてしまった。個人的にその前に35分くらいからですかね、リードしていましたが、間延びしているなと感じていて、このまま１−０で（前半が）終わるように、ゴールキックを無理につながないで、フィードして（自分たちの）ディフェンスラインを高く保っても良いと考えていました。
