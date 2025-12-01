ＦＦＪ、下期配当を見送り

Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ <7092> [東証Ｐ] が12月1日大引け後(16:00)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来25円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本日付で別途公表いたしました「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」（以下「当社意見表明プレスリリース」といいます。）に記載のJG35（以下「公開買付者」といいます。）による当社普通株式（以下「当社株式」といいます。）及び新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立することを条件に、2025年５月15日に公表いたしました2026年３月期の配当予想を修正し、2026年３月31日（期末）を基準日とする剰余金の配当を行わないこと、及び2026年３月期より株主優待制度を廃止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

