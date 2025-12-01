日本テレビ系「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」の5年連続となる年末スペシャルが12月25日（日本テレビ＝深夜1・29、他は地域により異なる）に放送される。通常回では、番組にクチコミを送った視聴者がお笑いコンビ「オードリー」とスタジオで会って予測不能なトークを展開していくが、年末スペシャルでは「花の83年組VS地下の令和組 アイドル大決戦」が行われる。

花の83年組を率いるのは、2023年の年末スペシャルでも体を張って盛り上げた松本明子（59）。同期の小林千絵（62）、森尾由美（59）に松本を慕うオードリー・春日俊彰（46）を加えてチームを結成する。アラ還3人がアイドル時代にも経験してこなかったハードなゲームで令和の地下アイドルたちと勝負をくり広げていく。

迎え撃つ地下の令和組はこれまで番組に出演してきたアイドルたち。2012年の番組初回に登場した「からあげ姫」こと雛乃ゆめか、豊田市のご当地アイドル「Star☆T」の和久田朱里、名古屋で最も集客力があると言われる「手羽先センセーション」の宮代柚花の3人だ。そこに番組常連視聴者で地下アイドルを愛してやまない石黒雄三氏も加わる。

対決内容は3種目。第一種目は「熱々だョ！全員辛抱っ！」で、指定された食べ物を電子レンジで加熱し、熱々になった食べ物を一口で食べきるチームリレー戦。第二種目は「神経衰弱アワーめくっていいともーーーー！」。昭和っぽい罰ゲームが書かれたオリジナルトランプを用いて、ペアをそろえたら、相手チームにその罰ゲームを受けさせることができる。第三種目は「ドキッ！アイドルだらけの○×ウルトラクイズ〜〜〜」。屋内に巨大○×壁ぶち破りセットを設置し、不正解なら粉だらけになるという昭和感マックスのゲームで対決する。

レジェンドアイドル軍団が令和の地下アイドルたちに芸能界の厳しさをたたき込むべく、奮闘していく。解禁となった場面写真では松本の顔が白く粉だらけになっており、その“暴れっぷり”に期待がかかる。

放送日には、制作する中京テレビで番組連動イベント「聖なる夜に『オドぜひ年末SP』を地下アイドルと見よう！真夜中のパブリックビューイング＆アイドルライブ」が開催される。放送前に現役の地下アイドルによるライブを楽しみ、その後、放送開始に合わせて番組観覧するパブリックビューイングイベントとなっている。メンバーがスペシャルに出演する手羽先センセーション、Star☆Tに加え、名古屋を拠点に活動する人気地下アイドルが集結する。