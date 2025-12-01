7人組アイドルグループ「Palette Parade」（通称・パレパレ）の葵うたが、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。Zepp DiverCity（TOKYO）での4周年ワンマン成功、初の冠番組スタートと、飛躍の1年。その華やかさとは対照的に、東京での“孤独な夜”を支えてきたのは、母が残していった一台のテレビと、こだわり抜いた「油そば」の流儀だった。（「推し面」取材班）

「私、つい2カ月前までテレビを持ってなかったんです」

これまでメンタルが沈む夜、自己嫌悪で押しつぶされそうになることも少なくなかった。そんな様子を見ていたのか、広島から上京してきた母が、ある日ぽつりと言った。

「あんたの家には音がない。人の声を聞くだけで違うから、何でもいいから流しておきなさい」

そう言って、部屋にテレビを一台置いていった。静まり返った自室で、反省ばかりを繰り返してしまう娘の繊細さを、母は一瞬で見抜いていたのだろう。いまは自宅にいるとき、大きな画面に動画配信サービスから好きな作品を映し、部屋の“空白”を埋める音として流すのが日課になった。

話題が地元・広島から東京での食生活へ移ると、瞳に少し熱が宿る。SNSでもよく発信している大好物、油そばの話だ。広島といえばご当地グルメの汁なし担々麺を思い浮かべるが、「実は山椒の“痺れ”があまり得意じゃなくて……」と苦笑する。

「広島ではハマらなかったんですけど、上京して油そばを食べて『美味しい！』ってなって。一気に好きになりました。もともとラーメンはずっと好きだったんです」

そこから、“葵流”のこだわりが止まらない。

「ラー油めっちゃかけます。山椒は苦手だけど辛いのは好きなんです。お酢もめっちゃ好きで、結構味変しちゃうかも」。店ごとにベストなバランスを探り、そのままの味を楽しむ日もあれば、自分だけの一杯に仕上げていく日もある。上京して出会った油そばは、すっかり“推し麺”になった。

活動面でも、この1年は大きな変化があった。初の冠テレビ番組「ねぇねぇ、パレパレってなに！？」が放送され、新曲のカップリング曲「上々↑ハイテンション」はアニメのエンディングテーマに起用された。

「リアルタイムで見てくれたり、見逃し配信が出てすぐ観てくれたりする方がすごく多くて。SNSをエゴサすると『面白い』『こういうメンバーの絡み初めて見た』っていう声もたくさんあって、私たちを知ってもらえるきっかけになったなって感じます」

冠番組やアニメのエンディングは、以前から目標として掲げてきたものだった。それが次々と形になり、「売れてきている」という実感も少しずつ湧いてきたという。

「スーパーに行った友達から『今、店内でパレパレ流れてるよ』って連絡が来たり、友達の友達がSNSで『パレパレのライブ行った』って投稿してるスクショが送られてきたりして。“あ、もう行ってる子いるんだ”って。そうやって身近なところからも声が届くようになってきました」。4年かけて迷いながら積み重ねてきた日々が、ちゃんと外の世界に届き始めてる何よりの証拠だった。

「知ってもらうために発信する」というより、「好きだから発信してしまう」ものが多いという。油そばも、ゲームも、アニメも、その一つだ。取材当日も、前日に発売されたばかりのゲームソフト「桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜」を手に楽屋入りし、「めっちゃ面白いんです！」と無邪気な笑顔を見せていた。好きなものを隠さない素直さ。その熱と、胸を揺さぶる歌声が、ファンの信頼という“トッピング”を呼び寄せている。

5年目の目標を尋ねると、「去年よりも頑張る」と短く答えたあと、12月31日まで続く東名阪ツアーへの思いをこう付け加えた。

「美味しいご飯、食べたいですね」

気負わず、飾らず、美味しいものを美味しく食べる。そのシンプルな欲と、時に自分を責めてしまう夜があっても、母が残したテレビの音が、そしてステージから飛び交う歓声が、その背中を支えている。

葵のスパイスは等身大。これからも油そばのように、じわじわとクセになる味で勝負していく。