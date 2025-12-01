東出昌大が、『世界の果てに、○○置いてきた』の過去シリーズで旅を共にし、“名コンビ”と称された西村博之（以下、ひろゆき）とブータンで再会。満面の笑みでハグを交わした。

【映像】東出昌大＆ひろゆきの熱い抱擁

11月30日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃10が放送された。

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデシュ南端の離島に置き去りに。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

ブータンで迎えた南アジア旅10日目。インドで合流したひろゆきに続き、くるまの前に新たな旅のパートナーが現れた。この日くるまとひろゆきは、インドとの国境の街プンツォリンから、首都ティンプーへバスで移動。バス停に到着し、両替店を目指して歩いていた、その時だった。いきなり背後から名前を呼ばれ、肩に触れられた2人はびっくり仰天。振り返ると、そこにはニコニコ笑顔の東出が立っていた。

東出はひろゆきと熱いハグを交わし、久々の再会に大喜び。続けて初対面のくるまともハグをし、はじめましての挨拶をした。ひろゆきは東出の合流をまったく予想していなかったようで「来ないと思ってた！」「子育てで大変だから…」と驚くばかり。そんなひろゆきに、東出は「来ちゃった」とおちゃめに笑った。

感動の再会を果たした後、ひろゆきは東出のズボンに、刃がむき出しのナイフがぶら下がっているのを発見。「ナイフ出しっぱなし」とツッコまれ、東出は「危ない、危ない」と慌ててナイフを収納した。なお、「せかはて」の過去シリーズでは、猟師としても活動する東出が動物をさばくシーンがあったが、ブータンは不殺生の国。ひろゆきが「動物殺したいとか言っちゃだめですよ」と冗談まじりに注意すると、東出は「絶対に言わないです」と誓っていた。

その後、ひろゆきが「いつごろ着いたんですか？」と尋ねると、東出は「今朝です。もうね、首長くして待っていました。あそこに隠れながら」と返答。東出がブータンに到着したのは、午前7時半。約6時間もの間、東出はくるまとひろゆきが来るのを待っていたのだった。そして東出は、バスの陰から様子をうかがい、2人の姿を見つけると猛ダッシュ。作戦通り、2人を驚かせることに成功したのだった。

こうして旅の全メンバーがそろったものの、ゴールであるブータンの王宮はもう目前。くるまは「でももうゴール着くんじゃないですか？」と、合流のタイミングにツッコミを入れていた。

東出の合流、ひろゆきとの再会に視聴者からは「やっぱりでっくんイケメンやな」「坊主でも華あるのなんなん」「ひろゆきが嬉しそうなのがエモい 」「ウキゆき」「最高のメンバー」「RPGで急に最強キャラが2名が仲間になった感じ 」などの声が上がっていた。