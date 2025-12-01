洋服迷子 →【ユニクロ】へ！ マニア愛用中♡「お気に入りパンツ」

トップスは決まったけど、合わせるボトムスが決まらない……。そんな日はおしゃれな【ユニクロ】マニアが愛用するパンツがおすすめ。美シルエットで、シンプルコーデでもおしゃれに仕上がる予感です。今回は、着まわしやすくスタイルアップ効果も期待できる、優秀パンツを紹介します。

コーデにきちんと感をプラスするパンツ

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\2,990（税込）

程よくフィットしながら、裾にかけてゆるやかに広がるフレアラインがポイントのパンツ。センタープレスも入っており、脚をまっすぐ長く見せてくれそうです。オンオフ問わず使いやすく、大人の一軍ボトムスとして重宝するかも。おしゃれなママコーデを提案する@shocogram__さんも「最近よく手に取ってしまうフレアパンツ」「お気に入り」と絶賛しています。

大人コーデで着映えするワイドパンツ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

ゆったりワイドなシルエットで、大人コーデにこなれ感を演出できそうなパンツ。タック入りでお腹まわりにゆとりが生まれて動きやすく、タックインスタイルもおすすめです。センタープレスと落ち感のある素材によって、ワイドなのに重く見えにくいのもポイント。縦ラインが強調されることで脚が長く見えるかも。

Writer：licca.M