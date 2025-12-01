2児の母・高橋ユウ、5歳長男とのパスタ作りの様子公開「お手伝いが本格的」「料理男子誕生の予感」と反響
【モデルプレス＝2025/12/01】モデルの高橋ユウが12月1日、自身のInstagramを更新。長男とパスタを作る様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳2児の母モデル「具だくさんで美味しそう」手作りパスタ頬張る5歳長男
高橋は「長男のリクエストで、一緒にカルボナーラ作り」とつづり、動画を公開。長男が卵をかき混ぜたり、パスタを鍋に入れたりするのを手伝っている様子が映っている。また、長男が完成したカルボナーラを食べる姿も見せ、「『僕が作ったんだ！』と誇りに思う姿、かっこよかった！美味しかったよ！ありがとう」と、長男への感謝を伝えた。
この投稿に、ファンからは「お手伝いが本格的」「料理男子誕生の予感」「素敵な親子」「微笑ましい」「具沢山で美味しそう」「食育も素晴らしい」といったコメントが寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
