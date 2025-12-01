ITZYユナがMIDZYに届けたい思い「打ち負かされないで」困難を踏ん張る力【インタビュー連載Vol.5】
【モデルプレス＝2025/12/01】5人組ガールズグループ・ITZY（イッチ）の日本セカンドアルバム『Collector』のリリースを記念したモデルプレスのインタビュー連載。ソロ編Vol.5にはユナ（YUNA）が登場。【インタビュー連載ソロ編Vol.5】
ITZYはJYPエンターテインメントより2019年2⽉に韓国デビュー。「⾃⼰肯定」のメッセージがストレートに伝わるパワフルな楽曲、完璧な才能とクオリティで、常に世界中から注⽬を集めている。前作である日本3rd Single『Algorhythm』から約1年半ぶりのリリースとなる今回は、日本オリジナルの新曲「ROCK ＆ ROLL」を含む全10曲収録のオリジナルアルバム。深い愛情と思い出が詰まったコレクションのように、これまでの痕跡でありつつ、また未来への原動力となる意志を表している。
インタビュー連載のソロ編では、韓国と日本で行われたファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”」で話題を集めたソロパフォーマンスの制作秘話、そしてモデルプレス読者に向けた「夢を叶える秘訣」についても明かしてもらった。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ITZY、日本セカンドアルバム『Collector』リリース
◆ITZYユナ、ファンレターを7年間保管
― 『Collector』にちなんで、ついつい集めてしまうものはありますか？
◆ITZYユナ、23歳迎えるタイミングでのIU「Twenty Three」カバー秘話
― ファンミーティングではソロパフォーマンスとしてIUさんの「Twenty Three」を披露されました。選曲の理由やこだわりを教えてください。
◆ITZY ユナが悲しみを乗り越えたエピソード
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、ユナさんがこれまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
◆ITZY ユナの夢を叶える秘訣
― 夢を追いかけている読者の皆さんに向けて、ユナさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆ITZY ユナ プロフィール
【Not Sponsored 記事】