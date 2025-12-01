【ITZYインタビュー】再契約発表の瞬間を本人が振り返り “あっという間”の7年間経て誓う目標「まだまだ十分お見せできてない部分もある」
【モデルプレス＝2025/12/01】5人組ガールズグループ・ITZY（イッチ）の日本セカンドアルバム『Collector』のリリースを記念したモデルプレスのインタビュー連載。ここではメンバー全員揃ったグループインタビューをお届けする。【インタビュー連載グループ編】
【写真】ITZY、日本ファンミでの最新の姿
ITZYはイェジ（YEJI）、リア（LIA）、リュジン（RYUJIN）、チェリョン（CHAERYEONG）、ユナ（YUNA）からなる5人組グループで、JYPエンターテインメントより2019年2⽉に韓国デビュー。「⾃⼰肯定」のメッセージがストレートに伝わるパワフルな楽曲、完璧な才能とクオリティで、常に世界中から注⽬を集めている。前作である日本3rd Single『Algorhythm』から約1年半ぶりのリリースとなる今回は、日本オリジナルの新曲「ROCK ＆ ROLL」を含む全10曲収録のオリジナルアルバム。深い愛情と思い出が詰まったコレクションのように、これまでの痕跡でありつつ、また未来への原動力となる意志を表している。
インタビュー連載のグループ編では、9月に韓国で行われたファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”」で事務所との再契約を発表した瞬間の心境について、さらに7年間の活動で感じたメンバー同士の成長や変化についても楽しく明かしてもらった。
― 今回のアルバム『Collector』のリードトラック「ROCK & ROLL」について、特に注目してほしいポイントを教えてください。
イェジ：ノリのいい振り付けがたくさんあるんですが、ロックンロールというタイトル通りのフリーなエネルギーに溢れた曲ですし、手の動きに注目して観ていただけたらと思います。歌詞には、私を閉じ込めているフレームから飛び出して、本当に思い切り元気よく『「ROCK & ROLL」しよう！』という意味が込められています。
― 収録楽曲の中で、メンバーの皆さんそれぞれのお気に入りの楽曲を教えてください。
リュジン ：「Trigger」です。これまで5人があまりお見せすることのなかったボーカルの魅力がしっかり詰まった曲になっていて、皆さんにぜひ聴いてほしいと思います。みんなの歌声が想像以上にこの曲に合っていて、私たちもとても気に入っている大好きな楽曲です。
チェリョン ：「Trigger」とは反する魅力のある「Wind Ride」もおすすめしたいです。私たちITZYならではの爽やかな魅力が詰まった楽曲だと思います。
― ファンミーティングでの再契約発表の際、MIDZYの皆さんからの大きな歓声を受けられましたが、あの瞬間はどのようなお気持ちでしたか？
リュジン ：あの日の朝からファンの方にはどのように伝えるかみんなで考えていたのですが、感動的に伝えるよりも愉快に明るく伝えたかったんです。静かな雰囲気で話し始めて再契約することを伝えたので、本当に大きな歓声が起きて、みなさんが喜んでくださったので、私たちも嬉しく笑顔になりました。
― 長い間一緒に活動される中で、5人の絆がより深まったと感じられた瞬間やエピソードを教えてください。
イェジ： 最近印象的だと感じるのは、コンサートやファンミーティングでステージに上がる直前。ステージの隙間からファンのみなさんが見えている状態なのですが、そのときにお互いに「ファイティン！」と声をかけ合う瞬間がすごくいいなと思います。メンバーから力をもらえますし、「ITZYというチームで私たちは存在しているんだ」ということを改めて想起できる瞬間です。ささやかではありますが、そういう瞬間がすごくいいなと最近感じるようになりました。
ユナ ：メンバーと一緒にいることで、もともとはあまり好きじゃなかった食べ物を食べられるようになったり、好きになったりすると、そういうところからも5人の絆を感じるんです。お互いの好みがどんどん近づいていくことで、絆も深まっていっていると思います。
― デビュー7周年を迎えるにあたって、長く一緒に過ごす中で感じられた他のメンバーの変化や成長について教えてください。
・ユナ→チェリョン
ユナ ：挑戦を恐れなくなった感じがします。以前は新しいことにはチャレンジしたがらなかったタイプだったんです。でも、最近は怖いものもなくなっている感じもしますし、新しい食べ物にもチャレンジしようとしていますし、強くなろうとしているという感じがします。
・チェリョン→イェジ
チェリョン ：最近、イェジさんが本当に成熟した姿を見せてくれることがあるんです。
イェジ：（大人っぽいポージングを披露）
チェリョン：本当に長い月日が流れたんだというのを感じます。以前の子供っぽい顔立ちから今は雰囲気もかなり変わってきていて、本当にレディーな雰囲気が漂っているんです！
イェジ→リア
イェジ： ちょっと質問からはずれるかもしれませんが、リアは一貫して変わらないです。いい意味でブレないですし、本当に一貫してるんです。ですが、変わったことがあるとすれば、私との関係。以前は私と性格が本当に正反対だったので、一番親しくなるのが遅かったメンバーでもあるんですが、最近は本当に一緒にいることも多くて、好みも似てきて、2人で過ごせる時間もすごくいいな、と感じています。特に何か変わったことはないですが、知れば知るほど親しくなっていく感じがとても好きです。
それと、すごく頑張り屋で、最近は私たちに振り付けを教えてくれるようになったんです。日本のファンミーティングを控えていて、みんなで振り付けをもう一度リマインドしなきゃいけないときも、リアの方から先に振り付けをいっぱい教えてくれました！（日本語で）本当にカッコいい。
リア：（日本語で）ありがとうございます。
・リア→リュジン
リア ：（日本語で）リュジンさんは愛嬌が増えました。
とにかく愛嬌が増えました。で、どんどん可愛くなって、もっともっと親切になっている。でも、何よりも一番のポイントは愛嬌が増えたということですね。もともとそういうタイプではありませんでしたが、最近は本人も気づかないうちに、私たちといるときに可愛い声を出していたり、可愛い表情をしていたり、可愛いリアクションをしていたりするんです（笑）。
メンバー：（リュジンの声を真似る）
リア：それを見ていると、それくらい私たちが本当に親しくなったんだな、と感じてすごく嬉しいです。
リュジン→ユナ
リュジン ：本当に大人になったなと思います。私たちがデビューした頃、彼女は17歳だったので、まだまだ小さかったんですが、最近では本当にいろんなアドバイスをしてくれるようになりました。例えば、家具はどこで買ったらいいかとか、どういう服を着たらいいのかな？と聞いたら、素敵なものを教えてくれるとか。
メンバー：Chat GPTじゃん（笑）。
リュジン：いろいろな知識が増えて広がってきていると思いますし、本当に最近大人になったと思うことが多いんです。
― 最後に、これからも5人で活動を続けていくにあたって、みなさんで決めた目標はありますか？
リュジン：以前は、7年後の姿は私たちどうなっているかな？と、よくメンバーと頻繁に話をしていたんですが、いざ7年が経ってみると、本当にあっという間でした。MIDZYの皆さんのおかげで私たちが叶えられたこともたくさんありますが、まだまだ私たちの姿を十分お見せできてない部分もあると思います。デビュー当時はひたすら一生懸命に頑張って走り続けてきたとすれば、今後はもっとお互いの瞬間を噛みしめながら、楽しみながら活動していけたらいいなということをみんなで話しました。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
JYPエンターテインメントのK-POPガールズグループで、2019年2月に韓国デビュー。デビュー直後から多数の新人賞を受賞し、高い歌唱力とパフォーマンスで世界的な注目を集めた。2021年12月に日本デビューを果たし、現在世界的に活躍するパフォーマンスクイーンとして地位を確立。11月10日に新アルバム「TUNNEL VISION」でカムバックした。
【Not Sponsored 記事】
【写真】ITZY、日本ファンミでの最新の姿
◆ITZY、日本セカンドアルバム『Collector』リリース
ITZYはイェジ（YEJI）、リア（LIA）、リュジン（RYUJIN）、チェリョン（CHAERYEONG）、ユナ（YUNA）からなる5人組グループで、JYPエンターテインメントより2019年2⽉に韓国デビュー。「⾃⼰肯定」のメッセージがストレートに伝わるパワフルな楽曲、完璧な才能とクオリティで、常に世界中から注⽬を集めている。前作である日本3rd Single『Algorhythm』から約1年半ぶりのリリースとなる今回は、日本オリジナルの新曲「ROCK ＆ ROLL」を含む全10曲収録のオリジナルアルバム。深い愛情と思い出が詰まったコレクションのように、これまでの痕跡でありつつ、また未来への原動力となる意志を表している。
◆ITZY『Collector』注目ポイントは？
― 今回のアルバム『Collector』のリードトラック「ROCK & ROLL」について、特に注目してほしいポイントを教えてください。
イェジ：ノリのいい振り付けがたくさんあるんですが、ロックンロールというタイトル通りのフリーなエネルギーに溢れた曲ですし、手の動きに注目して観ていただけたらと思います。歌詞には、私を閉じ込めているフレームから飛び出して、本当に思い切り元気よく『「ROCK & ROLL」しよう！』という意味が込められています。
― 収録楽曲の中で、メンバーの皆さんそれぞれのお気に入りの楽曲を教えてください。
リュジン ：「Trigger」です。これまで5人があまりお見せすることのなかったボーカルの魅力がしっかり詰まった曲になっていて、皆さんにぜひ聴いてほしいと思います。みんなの歌声が想像以上にこの曲に合っていて、私たちもとても気に入っている大好きな楽曲です。
チェリョン ：「Trigger」とは反する魅力のある「Wind Ride」もおすすめしたいです。私たちITZYならではの爽やかな魅力が詰まった楽曲だと思います。
◆ITZY、イベントで再契約発表 ファンへの伝え方にこだわり
― ファンミーティングでの再契約発表の際、MIDZYの皆さんからの大きな歓声を受けられましたが、あの瞬間はどのようなお気持ちでしたか？
リュジン ：あの日の朝からファンの方にはどのように伝えるかみんなで考えていたのですが、感動的に伝えるよりも愉快に明るく伝えたかったんです。静かな雰囲気で話し始めて再契約することを伝えたので、本当に大きな歓声が起きて、みなさんが喜んでくださったので、私たちも嬉しく笑顔になりました。
― 長い間一緒に活動される中で、5人の絆がより深まったと感じられた瞬間やエピソードを教えてください。
イェジ： 最近印象的だと感じるのは、コンサートやファンミーティングでステージに上がる直前。ステージの隙間からファンのみなさんが見えている状態なのですが、そのときにお互いに「ファイティン！」と声をかけ合う瞬間がすごくいいなと思います。メンバーから力をもらえますし、「ITZYというチームで私たちは存在しているんだ」ということを改めて想起できる瞬間です。ささやかではありますが、そういう瞬間がすごくいいなと最近感じるようになりました。
ユナ ：メンバーと一緒にいることで、もともとはあまり好きじゃなかった食べ物を食べられるようになったり、好きになったりすると、そういうところからも5人の絆を感じるんです。お互いの好みがどんどん近づいていくことで、絆も深まっていっていると思います。
◆ ITZY、メンバー同士で成長を感じたポイント発表
― デビュー7周年を迎えるにあたって、長く一緒に過ごす中で感じられた他のメンバーの変化や成長について教えてください。
・ユナ→チェリョン
ユナ ：挑戦を恐れなくなった感じがします。以前は新しいことにはチャレンジしたがらなかったタイプだったんです。でも、最近は怖いものもなくなっている感じもしますし、新しい食べ物にもチャレンジしようとしていますし、強くなろうとしているという感じがします。
・チェリョン→イェジ
チェリョン ：最近、イェジさんが本当に成熟した姿を見せてくれることがあるんです。
イェジ：（大人っぽいポージングを披露）
チェリョン：本当に長い月日が流れたんだというのを感じます。以前の子供っぽい顔立ちから今は雰囲気もかなり変わってきていて、本当にレディーな雰囲気が漂っているんです！
イェジ→リア
イェジ： ちょっと質問からはずれるかもしれませんが、リアは一貫して変わらないです。いい意味でブレないですし、本当に一貫してるんです。ですが、変わったことがあるとすれば、私との関係。以前は私と性格が本当に正反対だったので、一番親しくなるのが遅かったメンバーでもあるんですが、最近は本当に一緒にいることも多くて、好みも似てきて、2人で過ごせる時間もすごくいいな、と感じています。特に何か変わったことはないですが、知れば知るほど親しくなっていく感じがとても好きです。
それと、すごく頑張り屋で、最近は私たちに振り付けを教えてくれるようになったんです。日本のファンミーティングを控えていて、みんなで振り付けをもう一度リマインドしなきゃいけないときも、リアの方から先に振り付けをいっぱい教えてくれました！（日本語で）本当にカッコいい。
リア：（日本語で）ありがとうございます。
・リア→リュジン
リア ：（日本語で）リュジンさんは愛嬌が増えました。
とにかく愛嬌が増えました。で、どんどん可愛くなって、もっともっと親切になっている。でも、何よりも一番のポイントは愛嬌が増えたということですね。もともとそういうタイプではありませんでしたが、最近は本人も気づかないうちに、私たちといるときに可愛い声を出していたり、可愛い表情をしていたり、可愛いリアクションをしていたりするんです（笑）。
メンバー：（リュジンの声を真似る）
リア：それを見ていると、それくらい私たちが本当に親しくなったんだな、と感じてすごく嬉しいです。
リュジン→ユナ
リュジン ：本当に大人になったなと思います。私たちがデビューした頃、彼女は17歳だったので、まだまだ小さかったんですが、最近では本当にいろんなアドバイスをしてくれるようになりました。例えば、家具はどこで買ったらいいかとか、どういう服を着たらいいのかな？と聞いたら、素敵なものを教えてくれるとか。
メンバー：Chat GPTじゃん（笑）。
リュジン：いろいろな知識が増えて広がってきていると思いますし、本当に最近大人になったと思うことが多いんです。
― 最後に、これからも5人で活動を続けていくにあたって、みなさんで決めた目標はありますか？
リュジン：以前は、7年後の姿は私たちどうなっているかな？と、よくメンバーと頻繁に話をしていたんですが、いざ7年が経ってみると、本当にあっという間でした。MIDZYの皆さんのおかげで私たちが叶えられたこともたくさんありますが、まだまだ私たちの姿を十分お見せできてない部分もあると思います。デビュー当時はひたすら一生懸命に頑張って走り続けてきたとすれば、今後はもっとお互いの瞬間を噛みしめながら、楽しみながら活動していけたらいいなということをみんなで話しました。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆ITZYプロフィール
JYPエンターテインメントのK-POPガールズグループで、2019年2月に韓国デビュー。デビュー直後から多数の新人賞を受賞し、高い歌唱力とパフォーマンスで世界的な注目を集めた。2021年12月に日本デビューを果たし、現在世界的に活躍するパフォーマンスクイーンとして地位を確立。11月10日に新アルバム「TUNNEL VISION」でカムバックした。
【Not Sponsored 記事】