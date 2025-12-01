「今も55億円裁判中」昨年離婚成立のB・ピットvs．A・ジョリーがワイナリーめぐるドロ沼ぶり

ブラッド・ピット（61）と元妻アンジェリーナ・ジョリー（50）が共同で所有していたフランスのワイナリーの持ち株売却をめぐる裁判が長期化して泥沼化の様相を見せている。

さらには２人がロンドンで鉢合わせする可能性など、離婚後も続く２人の“因縁のバトル”が浮上している。

ピットは、ジョリーがフランスのシャトー・ミラヴァルにあるワイナリー（ワイン製造会社）の彼女の持ち株を無断で売却したとして提訴していたが、最近の裁判で、ピット側のジョリー側への損害賠償請求額が3500万ドル（約54億8600万円）に上ることが分かり新たな波紋を広げている。

両者の代理人によるメール交換を詳細に記録した裁判の書類から明らかになったと、米誌Peopleが報じた。

これまでの米メディアの報道によると、ピットとジョリーは交際中の’11年、フランスのプロヴァンス地方のシャトー・ミラヴァルにあるワイナリーを約6000万ドル（約100億円）で購入。広大な敷地にあるブドウ畑で栽培したブドウを使ったワイン製造をピットがプロデュースして、ワインのコンテストで受賞するなどワイン造りを行っていた。２人は’12年にシャトー・ミラヴァルの敷地内にある古城の教会で挙式して、ハリウッドのパワーカップルの“世紀の結婚”と話題を呼んだ。

ところがその数年後に事態は一変する。

「’16年に家族でロンドンから米国に帰国するプライベートジェット機の中で、ピットが酔って長男マドックスに暴力をふるったとしてジョリーが離婚を申請。そしてワイナリーの全体の50％にあたる自身の持ち株を売却してしまったのです。ピットはジョリーが無断で株を売却したためワイナリーの運営が難しくなったとして損害賠償を求めて提訴し、法廷闘争が続いているのです」（ハリウッド事情通）

ピットは’22年にジョリーを提訴。裁判で

「双方の同意なしに不動産（ワイナリー）の持ち分を売却しないという事前の合意に違反した」

と主張。２人はワイナリーの株を50％ずつ所有していたが、ジョリーは自分の持ち株をルクセンブルクに本社がある世界的なワイン、蒸留酒などの製造販売会社ストリ・グループのワイン部門「テヌート・デル・モンド」に売却したため、

「ワイナリーの継続的な運営に対する損害が発生した」

と主張している。

これに対して、ジョリーはワイナリーの持ち株をピットに売却したいと提案したが、ピットが広範な秘密保持契約（NDA）への署名を要求したので、「テヌート・デル・モンド」に売却したと主張。このNDA契約は、特に’16年にプライベートジェット機で移動中、ピットがジョリーとマドックスなどに対して暴力をふるったとされる問題を公に発言することを禁じる内容だったと非難した。

一方、ピット側は、NDAはワイナリーとその売却に関連する標準的な事業保護措置だと反論。株の第三者への売却は

「離婚と親権争いの最中に、ジョリーがピットに対して行った復讐的な試み」

と反論している。

ジョリーの弁護士ポール・マーフィー氏は、英紙デイリー・メールの取材に対し、

〈この訴訟は、ピット氏が長年にわたりアンジェリーナ・ジョリーに嫌がらせをし、支配しようとしてきたことを改めて証明するものです。今後の公聴会で明らかにしたい〉

と語った。両者は真っ向から対立して泥沼化の様相を見せている。次回の裁判の公聴会は12月17日に予定されているという。

そうしたなか、さらに新たな別の“因縁”も取りざたされている。米RadarOnlineによると、元夫妻はそれぞれ同時期にロンドンへの移住を考えているという。２人を知る関係者は、

〈ピットとジョリーがロンドンで鉢合わせするかもしれない。ピットにばったり会うなんて、彼女にとって一番避けたいことでしょう。彼女はまだ離婚の大きな痛みを抱えていて、彼のことを許せないようです〉

と同サイトに語っている。

２人の確執について前出のハリウッド事情通は

「’16年にプライベートジェット機内で起きたとされる、ピットの長男マドックスやジョリーへの暴言、暴力騒動が２人のそれまでの蜜月関係に決定的な亀裂をもたらした。それが今でも尾を引いているのではないか」

と指摘する。

２人の間にはマドックス（24）、パックス（21）、ザハラ（20）、シャイロ（19）、双子のヴィヴィアンとノックス（17）の６人の子どもがいるが、’16年の離婚申請と別居以来ジョリーが育ててきた。

マドックスはジョリーの味方で、パックスもピットを嫌っていて、２年前ごろからザハラやシャイロ、ヴィヴィアンの３人の娘が名前からピット姓を外すなど“ピット離れ”が進んでいる。親権争いではジョリーが事実上単独親権を持つ状況だ。

ピットは現在、ロサンゼルスを拠点とするジュエリーブランド、アニータ・コーの副社長を務めるイネス・デ・ラモンと同棲しており、将来の結婚も視野に入っているといわれる。

一方のジョリーは、昨年８月に、ラッパーで政治活動家のアカラとイタリアのベニスでデートしてホテルから出てくるところを目撃されて噂になったが、その後の進展はみられていない。

スーパーカップルの結婚と離婚が米メディアをにぎわし続けてきたが、離婚が成立したと思ったら、ワイナリーをめぐる裁判での応酬が今も続いており、２人の“こじらせ愛憎劇”はハリウッドでも異例の展開になっている。

いずれにしても、２人の“55億円裁判”がどんな決着を見せるのか注目されるところだ――。

取材・文：阪本 良（ライター、元『東京スポーツ新聞社』文化社会部部長）