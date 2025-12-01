『ばけばけ』錦織がヘブンを抱えて現れる 第47回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第47回（2日）の場面カットが公開されている。
前回は、松江に冬がやってきた。トキ（高石あかり）は、はじめての松江の寒さに震えるヘブン（トミー・バストウ）を温めながら見守る。そんな中、松江中学の生徒・小谷春夫（下川恭平）がヘブンの忘れ物を届けに現れる。寒さのあまりお風呂にいってしまったヘブンを待つ間に、交流を深めるトキと小谷。どうやらトキと話すのが目的だったようで…数日後、トキの家の前をウロウロする小谷をサワ（円井わん）が目撃する。
今回は、リヨ（北香那）によるヘブン（トミー・バストウ）へのアピールは続いていた。日本好きのヘブンのために琴を披露するリヨをヘブンは称賛する。一方、トキ（高石あかり）はタエ（北川景子）のもとで三味線の稽古に励み、その上達ぶりを褒められる。そんな中、リヨとトキが再会。リヨはトキが三味線や花を生けると自分のアピールが台無しになると怒るのだった。それから数日後。慌てた様子の錦織（吉沢亮）がヘブンを抱えて現れる。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
