『ストレンジャー・シングス』ミリー・ボビー・ブラウン、デヴィッド・ハーバー告発報道も良好な関係を強調
ついに最終章のVOL 1が配信スタートとなったNetflixの人気ドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。メインキャストのひとりであるミリー・ボビー・ブラウン（21）が、劇中で養父を演じたデヴィッド・ハーバーに対して、ハラスメントおよびいじめを理由に告発していたと報じられたが、最新のインタビューで、ミリーがデヴィッドとの良好な関係を強調した。
【写真】ミリー・ボビー・ブラウン、黒のメッシュドレスで大胆ルック披露 子役時代の印象一新
現地時間11月28日に公開されたDeadlineのビデオインタビューで、ミリーはデヴィッドと一緒の撮影現場について「もちろん安心でした。だって、10年も一緒に仕事をしてきたのですから」「あの現場では、誰と一緒でも安心します。10年も一緒に過ごしているから、自然とそう感じるのです」とコメント。
続けて「私たちは父と娘を演じているので、他のキャストよりも絆が強いのは自然なことです。特にシーズン2では、一緒に緊迫したシーンを撮影しましたから」と説明すると、一緒にインタビューを受けていたウィル役のノア・シュナップが「僕ら程ではないけれど」と反応。ドラマを通じてノアと親友になったミリーは、これに「もちろん！ 私たちほどではない。全く違う関係」と付け加えつつ、次のように話した。
「でも、デヴィッドと私はすばらしい関係を築いています。撮影中も準備段階も、彼と緊密に協力しました。私たちの関係がどのような終わりを迎えるのか、愛と努力を注ぎ込みましたので、皆さんに観て頂くのが本当に楽しみです」。
ミリーによれば、ファイナルとなるシーズン5では、ミリー演じるイレブンとデヴィッド演じるホッパーの感動的なシーンがいくつか用意されているようだ。「ファンの皆さん、特にホッパーとイレブンのファンの皆さんには、インパクトのあるシーンになっていると思います。私は気に入っています。彼とのシーンが予定表に載る度に、最高のパフォーマンスをしたいと思いました。彼も最高のパフォーマンスで返してくれるとわかっているからです」と話している。
Daily Mailによると、ミリーはファイナルとなるシーズン5の撮影開始前にデヴィッドに対する申し立てを提出。詳しい内容は明らかになっていないが、文書にして「何ページにもわたる告発があった」とされ、性的な不適切行為は含まれていないという。その後Netflixにより「何ヵ月も」調査が行われ、シーズン5の撮影中にはミリーの代理人が立ち会っていたそうだ。
こうした報道が出た直後、ロサンゼルスで行われたプレミアには2人そろって出席し、レッドカーペットで並んで笑顔を見せる姿も見られた。
Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は、VOL 1（第1話〜第4話）が配信中。VOL 2（第5〜7話）が12月26日10時、フィナーレ（第8話）が2026年1月1日10時より配信開始される。また、2時間にわたる最終話は、Netflixのドラマシリーズ初の試みとして、全米350以上の映画館で現地時間12月31日にプレミア上映され、2026年1月1日まで上映される。
