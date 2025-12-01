Ami Parisが表参道に新たな“パリの空気”を紡ぐ一年間のポップアップ──「AMI PARIS POP-UP STORE AND LE CAFÉ AMI」始動
Ami Paris（アミ パリス）は、2025年11月28日（金）、東京・表参道の中心に一年間限定の進化型ポップアップストア「AMI PARIS POP-UP STORE AND LE CAFÉ AMI」をオープンしました。2フロア・計136屬龍間は、ブランドが大切にしてきた“コミュニティの温度”をそのまま東京へ運ぶ、新たな「パリの家」として設えられています。
Photo by: Kyoko Munakata/Courtesy of Ami Paris
懐かしさと遊び心が同居する“第二のパリジャンホーム”
今回のポップアップは、どこか懐かしく、優しい遊び心が息づく“第二のパリジャンホーム”をテーマにデザイン。外観には、パリのオスマン建築から着想したファサードを採用し、揺れる花々、柔らかな光を湛える亜鉛風の屋根、そしてストリートサインが、訪れる人々をパリの物語へと誘います。
Photo by: Kyoko Munakata/Courtesy of Ami Paris
内装には、ベージュのライムペイント、ライトオークの木材、パーケットフローリングなど、Ami Parisのブティックを象徴する素材を随所に使用。クラシックなパリのビストロを再解釈した、心地よく洗練された空間が広がります。これらの要素は一年を通して変化し、“進化する空間”として来場者を迎え続けます。
赤いバルーンの物語──“小さな男の子”が導く詩的な世界
ファサード中央に佇む“小さな男の子”のオブジェは、創設者兼クリエイティブディレクターのアレクサンドル・マテュッシが幼少期に抱いていたイマジネーションに着想を得たもの。彼が手にする赤い Ami de Cœur（アミ ドゥ クール）のバルーンは、アルベール・ラモリス監督の短編映画『赤い風船（Le Ballon Rouge）』へのオマージュとして制作されました。
Photo by: Kyoko Munakata/Courtesy of Ami Paris
このキャラクターは、Ami Parisの原点である“詩情”と“自由さ”を象徴し、訪れる人の心に眠る幼い記憶をそっと呼び起こします。
Le Café Ami──物語を“味わう”カフェ体験
店内には、「Le Café Ami」が併設され、小川珈琲監修によるホット・コールドドリンクに加え、季節限定のメニューが楽しめます。シナモンカプチーノ、ホットショコラ、クランベリーアップルティーなど、香り・温度・色彩が季節の気分に寄り添う一杯が揃います。
Photo by: Kyoko Munakata/Courtesy of Ami Paris
スイーツには、ブランドのモチーフや最新コレクションから着想を得たペストリーやケーキをラインアップ。Ami de Cœurのモチーフがさりげなくあしらわれ、味覚と視覚で“ブランドの物語”を楽しめるメニューが提供されます。
一年を通して変化する三部構成──第一章は“A Magical World”
一年間のポップアップは三つの章で展開。各章ごとにファサードとメニューが刷新され、“進化し続けるストア体験”を実現します。第一章は「A Magical World」。“心の中の子どもは消えない”というAmi Parisの精神を映すように、小さな男の子は夢や好奇心を象徴し、来場者を“幼いころの感性に戻る旅”へと導きます。
Photo by: Kyoko Munakata/Courtesy of Ami Paris
最新の2025年秋冬コレクションやAmi Holidays、初のキッズアイテムが登場
オープンとともに、2025年秋冬コレクションをはじめ、ホリデーシーズンを彩る「Ami Holidays」コレクションを展開。「Ami Holidays」からは数量限定のテディベアが登場します。さらに、ブランド初となるキッズアイテム、そして幅広い世代に愛されるマグカップなどのホームウエアもラインアップ。パリが持つ親密さと洗練が、より多くの人々に広がるシーズンになります。
［INFORMATION]
AMI PARIS POP-UP STORE AND LE CAFÉ AMI
（アミ パリス ポップアップストア アンド ル カフェ アミ）
住所： 東京都渋谷区神宮前4-26-18 1F & 2F
オープン日： 2025年11月28日（金）
営業時間： 11:00〜20:00
Ami Paris
2011年にフランス・パリで誕生したAmi Paris(アミ パリス)は、 創設以来パリという街からインスピレーションを受け続けています 。フランス語で友達を意味する”Ami”という名称は、 創設者兼クリエイティブディレクターのアレクサンドル・ マテュッシのイニシャルに由来したもの。 メンズとウィメンズへ向けた包括的で実用的なワードローブを定義 し続けています。アレクサンドル・ マテュッシのクリエイションは、フレンドリーでラグジュアリー、 エレガントでシンプルといったフランス特有のスタイルを捉えてい ます。
Photo by: Kyoko Munakata/Courtesy of Ami Paris
