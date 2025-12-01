¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¶ÈÌ³ÍÑÄó°Æ²ñ ÌÜ¶Ì¤ÏÄ¾Í¢Æþ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥·¥í¥Ã¥×¡ÖSHOT¡×
¡¡¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï11·î6Æü¡¢ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼ÉÍ¾¾Ä®´Û¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ç¶ÈÌ³ÍÑÄó°Æ²ñ¡Ö¥Õ¡¼¥É¡õ¥ï¥¤¥óÄó°Æ²ñ2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ë³ÆÅ¹ÊÞ¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¡¡Äó°Æ²ñ¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ÎÌø²í¿Í¼¹¹ÔÌò°÷»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÇä¾å¤ä¼ý±×¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤´Äó°Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÏÀ¸«¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Äó°Æ²ñ¤Ïº£Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÂçºå¤Ç¤â³«ºÅ¡£郄¶¶Àµ¹Ô»ö¶ÈËÜÉô»ö¶È¿ä¿ÊÉôÄ¹¤Ï¡Öº£¸å¤ÏÊ¡²¬¤äËÌ³¤Æ»¤Ê¤É¤Ç¤â³«ºÅ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Äó°Æ²ñ¤ÇÌÜ¶Ì¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤«¤éÄ¾Í¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥·¥í¥Ã¥×¡ÖSHOTT¡Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë¡×¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¥ì¥â¥ó¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤·¡¢·×12¼ï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥·¥ç¥Ã¥È¡Ù¤Ï¿Í¹©Ãå¿§ÎÁ¡¦¹áÎÁ¡¦´ÅÌ£ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤È¤¤¤¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÀ½Ë¡¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¤â¤´¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌø»á¤Ï¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡郄¶¶»á¤Ï¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¼è°úÀè¤µ¤Þ¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹â¤¤¤´É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¥·¥í¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¾¦ºà¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¡¢º£¸å¡¢Ç¯¡¹¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¶ÈÌ³ÍÑ»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌø»á¤Ï¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼°Ê³°¤Î¿©ºà¤ä¾ÃÌ×ÉÊ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä¹ñÆâ´Ñ¸÷µÒ¤¬À¹¶·¤Ç¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤µ¤Þ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤µ¤Þ¤ÏÎÉ¤¤¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï¿·µ¬¤Î·úÀß¤ä¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤¢¤ê¡¢¶È³¦ºÆÊÔ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÆÃ¤ËÅìµþ¤äÂçºå¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô·÷¡¢µþÅÔ¤äÉÙ»Î»³¼þÊÕ¤Ê¤É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤¬¤È¤Æ¤â¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÂçºå¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤ª¤è¤Ó½ÉÇñ»ÜÀß¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤Î³«¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤è¤ê¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ÈÌ³ÍÑ¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Å¬Àµ¤Ê²Á³ÊÅ¾²Ç¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¡Ö¸Ä¿ÍÅ¹¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÅÅµ¤Âå¤ä¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¶Á¤¯¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤è¤ê¤â¡¢²Á³Ê¤òÂ¿¾¯¾å¤²¤Æ¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦²ÁÃÍ¤Î¾¦ÉÊ¤äº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤´Äó°Æ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£