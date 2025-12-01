◇卓球 ITTF世界ユース選手権 2025(11月23日〜11月30日、ルーマニア)

卓球の「ITTF世界ユース選手権 2025」が11月30日まで開催。U19とU15の若き日本の選手たちがシングルス、ダブルス、団体に出場し、躍動しました。

先に行われた団体は2種目で金メダルを獲得。U19では男子団体が決勝でインドを破り、大会制覇。川上流星選手、吉山和希選手、渡部民人選手の3人で勝ち抜きました。

U19女子団体は決勝で中国に敗れ、準優勝。それでも青木咲智選手が2勝をあげるなど、2-3と中国に迫りました。

U15では男子が準優勝したイタリアに準々決勝で敗れますが、女子は決勝で韓国を破り、大会制覇。準決勝では村松心菜選手、瓜生日咲選手、石田心美選手の3人で中国を3-0で破っています。

個人戦も若き日本代表選手たちが奮闘。U19男子シングルスでは準決勝で吉山選手が世界211位の李和宸選手に4-1で勝利し、川上選手が世界51位の温瑞博選手に4-3のフルゲームで破るなど、互いに中国選手を撃破。決勝では川上選手が4-2で頂点に立ちました。

またU19女子シングルスでは小塩悠菜選手が3位。U15女子シングルスでは村松選手が3位表彰台に入りました。

ダブルス種目では、U19男子で川上/吉山ペアが準優勝。U15男子ダブルスでは大野颯真/平塚健友ペアが3位、U15女子ダブルスでは石田心美/村松心菜ペアが準優勝となりました。

▽日本勢の表彰台

【U19】

◆男子シングルス 優勝：川上流星、準優勝：吉山和希

◆女子シングルス 3位：小塩悠菜

◆男子ダブルス 準優勝：川上流星・吉山和希ペア

◆混合ダブルス 3位：川上流星・青木咲智ペア

◆男子団体 優勝

◆女子団体 準優勝

【U15】

◆女子シングルス 3位：村松心菜

◆男子ダブルス 3位：大野颯真・平塚健友ペア

◆女子ダブルス 準優勝：石田心美・村松心菜ペア

◆女子団体 優勝