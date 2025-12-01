サイコム、デュアル水冷シリーズにGeForce RTX 5090搭載の最上位モデル
サイコムは11月28日、かねてから開発を進めてきたというオリジナル水冷グラフィックスカード「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」を製品展開し、同社ゲーミングPCとワークステーションPCの搭載オプションに追加して発売した。
ドイツの冷却メーカー「LYNK＋」との協業で独自に水冷クーラーに換装したグラフィックスカードを搭載する、デュアル水冷シリーズにおける最上位モデル。GPUだけを水冷する従来製品とは異なり、今回選択できるようになる製品ではPCB全体を銅プレートでカバーしたことで、GPU、ビデオメモリ、電源周りをすべて水冷で冷却する。
選択できるようになるのはゲーミング向けの「G-Master Hydro Extreme X870A」「G-Master Hydro Extreme Z890i」に加え、ワークステーションモデル「Lepton Hydro Extreme WSZ890i」「Lepton Hydro Extreme WSX870A」のあわせて4機種。
