「フレッシュネスバーガー」が福袋「HAPPY BAG 2026」販売 限定アイテム付き12・26より
フレッシュネスは1日、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」全店で福袋「HAPPY BAG 2026」を26日より販売すると発表した。
【画像】フレッシュネスバーガーの福袋、アイテム詳細
福袋はオリジナルグッズに3500円分のフードチケットが付いた内容となる。グッズは、ブランドカラーを取り入れたナチュラルでかわいいオリジナルトートバッグ、ふんわりブランケットで、限定アイテムとなる。
今年は、球場、動物園、空港店舗・新宿６丁目店・千葉中央店・高田馬場店・元住吉店・東京ガーデンテラス紀尾井町店を除く全店での販売となる。
