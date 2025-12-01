タレントでエッセイストの岡田美里が元夫・堺正章との娘たちとの家族ショットを披露し、反響を呼んでいる。

１日にインスタグラムで「しばらく会っていなくてもさっき別れて学校に行って帰ってきたときの夕方の会話みたいになるのが娘」と書き始めると、長女・菊乃さんと次女の女優・堺小春との３ショットをアップ。

娘たちの活動に対し、「オープン前からのお並びが２時間すぎても途切れなくて、たくさんの皆さまに支えていただいていることを感じた日曜日のママでした。次女のブランドも同時開催、２人ともよく働きました。親バカですみません。ありがたい、ありがたい、ありがたいわね」とつづった。

この投稿には「素敵な三姉妹の様です」「菊乃さんも小春さんも本当に素敵」「ショップに行きたかったです〜」といった声があがっている。

岡田は１９８９年に正章と結婚し２女をもうけるも０１年に離婚。０３年にスポーツインストラクターの男性と再婚し０８年に離婚。還暦の２２年５月に一般男性と再々婚したことを発表した。娘の小春は昨年のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」などに出演している。