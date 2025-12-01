ＭＬＢ公式サイトは３０日（日本時間１２月１日）までにドジャース・佐々木朗希投手（２４）に関する特集記事を組み、今季リリーフを経験したことが先発復帰する来季に与える影響を考察した。

朗希はメジャー挑戦１年目の今季、レギュラーシーズンでは５月から右肩痛で長期離脱したことから１０試合（８先発）で１勝１敗、防御率４・４６にとどまったが、シーズン終盤のリハビリ過程で一時的な救援転向を決断。ポストシーズンではリリーフ陣の不振に苦しんでいたチームを救い、守護神として９試合で２ホールド３セーブ、防御率０・８４と球団史上初のワールドシリーズ連覇に貢献した。来季からは先発復帰することが決まっている。

同サイトは「（救援転向で）球質が大きく向上しただけでなく、強豪チーム相手に無失点を積み重ねる過程で、明らかに自信を取り戻していた」と指摘した上で「最大の収穫は球速の復活だ。先発時代、９９マイル（約１５９キロ）以上を記録した球は８球だったが、９月２４日（同２５日）の救援デビュー以降は４６球も投げている」と紹介。さらには「フォーシームと決め球のスプリットの制球も格段に改善された。先発時は２２四球、２４三振と苦しんでいたが、救援では四球率を１４・３％から１０％に改善し、奪三振率も１５・６％から２０％に上昇させた。ストライクゾーンにストレートとスプリットを投げ分けられるようになったことで打者は狙いを絞りづらくなり、スプリットは５１・３％という驚異的な空振り率を記録。リリーフとしての投球内容は昨オフに各球団が争奪戦を繰り広げた“あの佐々木朗希”そのものだった」と称賛した。

ポストシーズンでは登板を重ねる度に球速が低下するなど懸念材料もあったものの、リハビリ中には新球カットボールを試すなど進化の余地を残す怪物右腕。同サイトは「ドジャースに加入したのは今年１月で、春季キャンプまでほとんど時間がなかったが、今年は数か月かけて準備できる。救援登板から得られた最も重要な結論は『佐々木朗希の圧倒的な球質は依然として健在』ということ。あとはそれを再び最大限に引き出せるかどうか」と期待をかけた。