テレビ朝日の下村彩里アナウンサーが１日に自身のＳＮＳを更新し、銀杏並木の前でのショットを公開した。

インスタグラムで「＃銀杏並木」と始め、「報道ステーションの＃お天気コーナーを担当していた時、ここ#昭和記念公園の銀杏並木から中継をお伝えさせていただいたことがあります。初めて企画を自ら出し、中継が実現した思い入れのある場所です」と思い出を書き記し、「当時は２０２０年、まさに＃コロナ禍 みんなの身の回りが目まぐるしく変わり、季節の移り変わりをゆっくり味わう余裕も例年より少なかった年でした」と振り返った。

続けて「だからこそ、映像を通して秋の深まりを楽しんでもらいたい。そんな思いで緊張しながらお伝えした記憶が蘇ります。そして今年。多くの人が集い、思い思いに紅葉を楽しむ姿がありました。日常は当たり前ではない あの時の経験は今もそう教えてくれます」とつづって、銀杏並木とのショットをアップ。「＃１、２、３枚目は＃２０２５年１１月 ＃友人が作ったお気に入りのコートを着て ＃４、５枚目は＃２０２０年１１月＃昭和記念公園秋の夜散歩」と説明した。

この投稿には「美貌美人大好き」「とても輝いていますね」「幻想的」「報道クイーン」「神秘で魅力的な女性」などの声が寄せられている。