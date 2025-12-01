妻夫木聡主演のＴＢＳ日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」第８話が１１月３０日、放送され、目黒蓮ふんする中条耕一の幼少期を演じた俳優にＳＮＳ上が沸いた。

妻夫木も出演したＮＨＫの朝ドラ「あんぱん」で、北村匠海が演じた柳井嵩（たかし）の幼少期を演じた木村優来（きむら・ゆら、９歳）。幼少期の耕一はやはり、前髪を下ろし、銀縁のメガネをかけていた。

出番は一瞬ではあったが、「やっぱりそうだー！！めめの幼少期役の子、絶対見たことある！って思ったら」「耕一の子供時代、朝ドラあんぱんの嵩の子供時代の役やってた子だあ」「大きくなってる」「耕一くんの幼少期役の子役さん、あんぱんのたかしの子供時代演じてた子役さんかな？」「あんぱんの嵩くんではありませんか と思ったらそうだった」「あんぱんの （小）嵩くんが（小）耕一くん カワイイいいい」などの声があがっていた。

木村は、木村拓哉主演で公開中の映画「ＴＯＫＹＯタクシー」に小川勇役で出演しているほか、ハウス食品グループなどＣＭにも出演する売れっ子ぶりだ。