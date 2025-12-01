俳優の木村文乃（38）は、新居で作った我が子への料理や品数豊富な食卓を披露した。

【映像】2歳子どもの顔出しショット＆豪華すぎる手料理

これまでにも、2歳の我が子に作った「チビうさごはん」など、日々の食事について、Instagramで発信している木村。2025年1月19日、料理に向かって手を伸ばす、我が子の顔出しショットを投稿すると「可愛すぎる」 「大きくなりましたね！」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

新居で作った料理に絶賛の声「旦那さん、ちびっこちゃん幸せですね」

2025年11月30日は、「かますの干物」や「長芋とナスの豚ロース巻き」などが並ぶ、大人2人分の料理に加え、「白ごまごはん」「青菜の納豆あえ」「お魚スープ」といった、「チビうさごはん」も披露。「仕事、引越、リフォームが大体いち段落してやっと落ち着いた日々が過ごせ始めて…。と思いきやクリスマスの飾り付けで一気に賑やかになった自宅。ピカピカのイルミネーションとか可愛いスノードームとか見ていて飽きないなぁ〜オーナメントが好きでコツコツ買い集めちゃって飾るツリーが足りない」と、新居での生活が始まっていることも明かしている。

この投稿にファンからは、「旅館並みの食事。旦那さん、ちびっこちゃん幸せですね」「栄養満点で美味しそうです」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）