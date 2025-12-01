ノジマオンライン、「Switch2」ソフト2本同時購入でホリデーデザインのタンブラーがもらえるキャンペーンを実施
【「Nintendo Switch 2」ソフト2本同時購入キャンペーン】 期間：12月1日～2026年1月11日まで
ノジマは、「Nintendo Switch 2」ソフト2本同時購入キャンペーンを12月1日よりノジマオンラインにて開催した。期間は2026年1月11日まで。
本キャンペーンは、ノジマオンラインにて「Nintendo Switch 2」の対象ソフト2本を同時購入すると、ノジマ限定ホリデーデザインのステンレスサーモタンブラーがプレゼントされるというもの。
タンブラーは「スーパーマリオ」をイメージしたデザインで、コンビニコーヒーなどのテイクアウトカップがそのまま入り、保温保冷できる形状となっている。
なお、特典は無くなり次第終了となる。
特典「ステンレスサーモタンブラー」。本体サイズ：ф85×105（mm）、容量：360ml、本体素材：ステンレス（18-8）他
【担当イノウエ】です- ノジマオンライン (@ENETJP) December 1, 2025
本日からノジマ全店にて、Switch2ソフト2本同時購入で「ノジマオリジナル ステンレスサーモタンブラー」プレゼントが開始となりました！
クリスマスプレゼントに喜ばれること間違い無し！の可愛い絵柄のタンブラー
ぜひゲットしてください！#Switch2https://t.co/Q97TciLd0d pic.twitter.com/JK7dY4ySPb
(C)Nintendo