ニットのような伸縮性と着心地！【ザ・ノース・フェイス】のロングパンツがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
優れた伸縮性と軽さが履きやすい!【ザ・ノース・フェイス】のロングパンツがAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ポリウレタンとリサイクルナイロンを一部使用した混紡生地は、高いストレッチ性を持ち、ニットのような伸縮性と着心地のよさが特徴。テーパードシルエットでありながら、立体的なパターンで脚上げがスムーズにできる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ハーネス使用を想定し、ウエストにバックルを設けないすっきりした腰周り。フロントのファスナーはダブルスライダー仕様。 シンプルなデザインで、クライミングからハイキングまで汎用性の高い1着だ。
フロントファスナーはハーネス使用を考慮したダブルスライダー仕様。
ハーネス使用を想定し、ウエストにバックルを設けないすっきりした腰周り。
脚さばきのよさを重視した、1年を通して山岳エリアでの行動を支えるパンツ。クライミングからハイキングまで汎用性が高い一品となっている。
