Photo: 小暮ひさのり

もう僕これしか買わない！

「鯖江のメガネ工場がいつも使っている メガネ拭き」。きっかけは「鯖江」というキーワード。ハート（好奇心）をズギュンと掴まれました。だってメガネの町で知られる鯖江ですよ？ そのメガネ工場が、いつも使っている。そんなこと言われてNOと言えるメガネ民が居るだろうか？ いや、居ない。

Photo: 小暮ひさのり

鯖江のパワーを見てくれ

きっかけは名前買いだったんですけど、使ってみてすぐわかりました。こいつぁスゴイ…。

Photo: 小暮ひさのり

画像のとおり、顔を触ったあとにベッタベタにレンズを触って、ぐっちゃんぐっちゃんに指紋だらけになったメガネが、シュッシュと軽くふくだけでこの仕上がり。

液体のクリーナーもなんも使っていない。鯖江のクロスだけでこの威力です。鯖江ッ！

Photo: 小暮ひさのり

20 ✕ 30cmの大判なので、扱いやすいのもいいですね。手に持った時にめちゃくちゃ扱いやすい。

スマホの画面もこのとおり

Photo: 小暮ひさのり

見てください、一往復でこう。クロスはスマホの画面にも使えます。鯖江、恐ろしい子…。

Photo: 小暮ひさのり

左半分が鯖江していない方、右半分が鯖江した方です。なんだこのクロス…消しゴムツールかよ…。

Photo: 小暮ひさのり／Image: Amazon

怖いくらいの汚れ落ちの秘密は、繊維構造にあるようですね。

通常のマイクロファイバー繊維よりもさらに細かい「しずく型」の繊維を採用するこことで、汚れへのアプローチ力が強くなっているみたい。また、洗濯して何度も使えるとしています。

もうあまりにも気に入りすぎて、メインメガネから予備メガネ、サングラス、iPadまで、手に届くものを拭きまくっちゃうくらいに鯖江のクロスにすっかりヤられています。

1,000円ちょっとでこんなに気持ち良くなっていいのだろうか？ 申し訳ないので、この夏鯖江に遊びに行こうと思います。

