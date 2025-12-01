「息子はどうしてる？」突然の義父からの連絡。別居計画、どこまで話すのが正解？【ママリ】

義父に夫のモラハラのことを話すべきか

夫の共感性のなさとモラハラが原因で、夫婦関係が破綻してしまった…という、投稿者さん。別居を考えているが、疎遠になっている義父に話すべきか悩んでいるそうです。2年前に助けを求めた際には力になってくれず、そこから義父とは疎遠だったそうです。しかし、最近になって、義父から「息子と連絡が取れない」とLINEがきたといいます…。

夫婦仲壊滅していて、仮面夫婦、別居計画中です。

主な原因は、相手の共感性のなさとモラハラです。



旦那は考えてることがわけがわからない人です。夫婦の仲が壊滅し、二年前から旦那は自分の実家(私の義実家)と急に距離を置き出しました。



私の実家には結構行きますし、私の両親はうちにも来ます。



旦那が自分の実家の話を一切出さないので、年末年始もお盆も、意味わからんなーと思いながら私が何も言わなかったら、帰省もなく実家については一切言及なく、もう二年帰っていません。義実家の人たちに会ってもいませんし、存在が消え去りました。



今日ついに、旦那の親から(父)、私にLINEが来ました。

「旦那と連絡が取れません。仲良くしてるんですか？」



私は正直、一度二年前に旦那のモラハラで義父に助けを求めて電話をしたことがあるのですが、全く何にもしてくれなくて、その後二年放置。自分の子供のことしっかり育てろよと恨みに思っています。



二年前はオブラートに包んで助けを求めたのですが、何も力になってくれませんでした。今回のLINEが来たので洗いざらい全部けちょんけちょんに旦那のこと言ってやろうかと思いましたが、やめた方が良いですか？私も旦那のことが嫌いで、ひどい態度とってるので、私が悪者になる可能性もあるかなと思います。



所詮、義実家は何があろうと旦那の味方でしょうか？義父に話して関係改善するならありかなと思ったのですが、どうしたら良いでしょう？



義母はおりません。

qa.mamari.jp

夫のモラハラで別居を考えている…という、投稿者さん。モラハラは簡単に直るようなものではないと思いますし、義父に相談したところで、夫が変わるとは思えないですよね。2年前のこともあるようですし、義父もあまり期待できないように感じます。



モラハラのことは、録音など証拠を残したうえで、信頼できる身内や第三者機関に相談するのがいいと思います。夫婦のことは夫婦で解決できれば一番ですが、それができない場合には、間に誰かをはさむことで冷静に話し合いができるのではないでしょうか。

義父に相談はあり？なし？さまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

我が家の場合で考えると、義実家は所詮旦那の味方です…！！



"一度助けを求めたのに、放置" が答えだと思います。

きっとまた言っても放置か既読無視か、はたまた気持ちのこもってない謝罪だけですよ。

義実家からしたら、結婚して出ていった息子の事俺らに言われても困るわ、ってタイプなんだと思います。

こちらとしては、お前らの子供が迷惑かけてんだから何か言うかしろや💢って気持ちですよね。



私も同じような気持ち経験したので、分かります。

私も同じような気持ち経験したので、分かります。

私の場合は義母は相談しても全く頼りにならず、相談損でしたし、挙句の果てには既読無視です😇

qa.mamari.jp

私も前の方と同じ意見で、

義実家は、旦那の味方だと思います。



結婚した当初は、旦那と喧嘩し、義母からの「何かあったら私に連絡してね」との言葉を間に受けて、連絡してましたが、義母から実母に「息子の悪口を言う」とクレームが入り、



決定打は、旦那と大喧嘩して手を挙げられた時に、義母に連絡したら、「なんで◯◯にそんなこと言うの？！

◯◯可哀想！

嫁ちゃん、言っていいことと悪いことがあるよね！」と言われてから、

夫婦喧嘩に関しては一切、義実家に言ってません。



逆もしかりで、実家にも話してないです。



参考になるか分かりませんが…

qa.mamari.jp

ママリに寄せられた声では、義実家は「夫の味方」という意見が多く目立ちました。



たとえわが子に問題があったとしても、それを真摯に受け止める親ばかりではないのも事実…。義両親や両親に話すことで、「余計に話がややこしくなる」「モヤモヤするから話したくない」という意見があるのも理解ができます。



また、もし、義父に話すにしても、証拠がなければ投稿者さんの立場が悪くなってしまう場合もあります。夫のモラハラの証拠を押さえた上で、義父に冷静に事実を伝えるのがよいかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）