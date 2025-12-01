【ドン・キホーテ：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム+LEDユニット」抽選販売】 抽選期間：12月1日～12月15日23時59分 当選発表：1月9日より順次 セット価格：81,400円

ドン・キホーテは、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」とLEDユニット「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」セットを対象に抽選販売を実施している。抽選期間は12月15日23時59分まで。ドン・キホーテのアプリ「majica」内の記載によると、当選発表は1月9日より順次行なわれる。

本抽選販売は、2026年1月に発売予定の「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」と「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」を対象に実施しており、「majica」より参加することが可能で、申込み時に受け取り店舗を1店舗選択し、当選した場合には指定店舗にて購入することができる。

応募の制限として、1人1回限りとなり、同一人物の重複応募が判明した場合には抽選の対象外となるほか、指定の購入期限が過ぎた場合には当選が無効となる。

なお発売日当日の店頭販売は実施しないため、本抽選販売でのみ購入することができる。

(C)創通・サンライズ